„Dune“: Jason Momoa freut sich auf den größten Job seines Lebens

Für Jason Momoa ist ‚Dune‘ das größte Projekt seiner Karriere. Der 40-jährige Schauspieler wird in Denis Villeneuves Science-Fiction-Remake mit von der Partie sein. Sehr zur Freude von Jason, denn er glaubt, dass das Projekt die Serie ‚Game of Thrones‘ und den Film ‚Aquaman‘ in den Schatten stellen wird.

Im Gespräch mit Ellen DeGeneres am Mittwoch (15. April) zeigte sich Jason jedenfalls echt begeistert: „Wir müssen in Wadi Rum [in Jordanien] drehen. So etwas habe ich noch nie gesehen, es wurde auf einem anderen Planeten gedreht. Denis Villeneuve dreht es, der ‚Sicario‘ und ‚Sicario‘ gemacht hat. Es war eine Ehre, das mit ihm zu machen, und es ist eine ziemlich brillante Besetzung, ich war noch nie Teil von etwas so Großem.“

Vielschichtige Story

Denis gibt zu, dass seine Arbeit an ‚Dune‚ – die auf Frank Herberts gleichnamigem Roman von 1965 basiert – das schwierigste Projekt seiner Filmkarriere sei. Der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘ sagte er: „Es ist ein Buch, das sich mit Politik, Religion, Ökologie und Spiritualität befasst – und das mit vielen Charakteren. Ich glaube, deshalb ist es so schwierig. Ehrlich gesagt, ist es bei weitem das Schwierigste, was ich je gemacht habe.“