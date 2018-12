Dwayne Johnson: 11 Millionen mehr als Emily Blunt im selben Film?

Samstag, 29. Dezember 2018 20:38 Uhr

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson bekam für ‚Jungle Cruise‘ etwa 11 Millionen Euro mehr als Co-Darstellerin Emily Blunt. Die beiden Stars werden ab 2020 gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein.

Für den neuen Familien-Abenteuerfilm, der auf der beliebten Themen-Attraktion mit dem gleichen Namen beruht, bekam Schauspieler Johnson allerdings mehr als doppelt so viel Gehalt wie seine Kollegin. Laut der Webseite ‚TMZ‘ hat The Rock für den Streifen umgerechnet etwa 19 Millionen Euro bekommen, während sich Blunt mit „nur“ etwa 8 Millionen Euro – also weniger als der Hälfte des Gehalts ihres Kollegen – zufriedengeben musste.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jungle Cruise (@disneysjunglecruise) am Jul 31, 2018 um 10:03 PDT

Darum geht’s

Der Film folgt Captain Frank (Johnson) und der Wissenschaftlerin Lily Houghton (Blunt) gemeinsam mit deren Bruder (Jack Whitehall) in einen mysteriösen Dschungel, um einen Baum zu finden, der Heilkräfte besitzen soll. Zur Besetzung gehören außerdem Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman, Quim Gutierrez, Veronica Falcon und Dani Rovira und der Film wurde von Regisseur Jaume Collet-Serra inszeniert.

Aktuell ist Emily Blunt außerdem als Mary Poppins in ‚Mary Poppins‘ Rückkehr‘ zu sehen.