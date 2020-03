Dwayne Johnson bestätigt Fortsetzung von „Hobbs & Shaw“

Dwayne Johnson bestätigt, dass sich eine ‚Hobbs & Shaw‚-Fortsetzung in der Entwicklung befindet. Der 47-jährige Schauspieler war im letzten Jahr an der Seite von Jason Statham im Spin-off von ‚Fast & Furious‚ zu sehen und hat enthüllt, dass ein zweiter Film bereits in Vorbereitung ist.

Während einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet der ‚San Andreas‚-Star, dass ein zweiter Teil des Streifens auf dem Weg sei: „Wir entwickeln jetzt den nächsten Film, den nächsten ‚Hobbs & Shaw‘, und ich bin ziemlich aufgeregt darüber… Wir müssen nur noch die kreative Seite und die Richtung, in die wir gehen werden, herausfinden.“

Termin für Drehstart noch offen

Der Streifen, in dem auch Vanessa Kirby und Idris Elba zu sehen sind, wurde sowohl vom Publikum als auch von Kritikern gut aufgenommen – eine Fortsetzung in die Tat umzusetzen, war daher nur eine Frage der Zeit. Wann der Film in die Kinos kommen wird ist bisher noch völlig unklar, zumal der neunte Teil der ‚Fast & Furious‘-Reihe aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben wurde.