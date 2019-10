Dwayne Johnson: Dreh zu „Black Adam“ beginnt

Dwayne Johnson hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu ‚Black Adam‘ bald beginnen sollen. Der 47-Jährige wird die Hauptrolle des Black Adam in dem kommenden Action-Film spielen, der auf dem Superhelden-Charakter basiert, der bereits als Gegenspieler aus den Filmen über den Helden Shazam bekannt ist.

Johnson, der auch bei ‚Shazam!‘ als ausführender Produzent mitwirkte, womit sein Film verbunden sein wird, arbeitete an diesem Projekt bereits ein Jahrzehnt, bevor er es nun in die Tat umsetze. Die Dreharbeiten sollen nun in den nächsten Monaten beginnen und er könne es kaum noch erwarten, wie der Star nun selbst verriet. Auf Twitter antwortete der Schauspieler auf ein Fanart-Bild, das darüber spekuliert, wie der Darsteller wohl in seiner neuen Rolle aussehen könnte.

Quelle: twitter.com

„Das sieht toll aus!“

Er schrieb dazu: „Das sieht sehr cool aus, Mann, vielen Dank. Ganz tolle Details. Dieses Projekt begleitet mich nun schon zehn Jahre lang und im Juli beginnt die Produktion. Ich weiß die Unterstützung sehr zu schätzen.“ Ein bisschen muss sich die Fan-Gemeinde also noch gedulden, aber Fortschritt ist nun definitiv in Sicht.