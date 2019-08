Dwayne Johnson: Rolle in „Deadpool 3“ in Sicht?

Mittwoch, 7. August 2019 22:10 Uhr

Dwayne Johnson bekundet Interesse, in dem nächsten ‚Deadpool‘-Film zu erscheinen. Letzte Woche richtete Rob Liefeld, der Erfinder der Marvel Comic-Bücher und der darauffolgenden Serie von ‚X-Men‚-Filmen, die leidenschaftliche Bitte an den 47-jährigen Schauspieler, in seiner nächsten Fortsetzung als X-Force-Held Garrison Kane mitzuspielen.

Er soll neben seinem Freund Ryan Reynolds, der den Anti-Helden spielt und einen überraschenden Kurzauftritt in „The Rocks“ kürzlich erschienen Spin-Off von ‚The Fast and The Furious‚, ‚Hobbs & Shaw‘ hatte, auftauchen.

Die Produzenten wollen ihn unbedingt

Auf Instagram schrieb Liefeld dem ehemaligen Wrestler: „[…] Du bist ein Naturtalent und Kane wird bereits von Millionen Comic-Fans gefeiert, die von seinen Abenteuern begeistert sind, seit ich ihn das erste Mal bei X-Force #2 vorgestellt habe.“

Quelle: instagram.com

Der ‚Jumanji: Willkommen im Jungel‘-Darsteller hat von der „hervorragenden Chemie“ zwischen ihm und dem 42-jährigen Ryan berichtet und sich erkundigt, wie die Beziehung zwischen seiner und der Figur des Stars wäre, wenn er zustimmen würde, an dem Franchise teilzunehmen. Obwohl ein anderes Projekt noch in der Schwebe ist, seit Fox sich Anfang des Jahres mit Disney vereinigte, hat Rob versichert, dass ‚Deadpool 3‚ auf jeden Fall kommen wird.