Dwayne Johnson: Superhelden-Bösewicht Black Adam in den Startlöchern

Fans, die mehr als ein Jahrzehnt darauf gewartet haben, dass Dwayne Johnson als ultimativer Antiheld der DC-Welt, Black Adam, zu sehen ist, müssen glücklicherweise nicht mehr lange warten.

Der „Fast & Furious“ hatte bisher notorische Schwierigkeiten, ein Soloprojekt für den ägyptischen Gott auf den Weg zu bringen, da das Projekt während des Aufstiegs des Superheldenkinos viele Male in die Entwicklung ging, aber aus dieser wieder ausstieg. Stattdessen wurde Johnson sogar von Warner Bros gefragt, ob er lieber Black Adams heldenhaftes Gegenstück Shazam spielen möchte. Vorher ging diese Rolle an Zachary Levi, aber „The Rock“ blieb starrsinnig, indem er bei seiner Wunschrolle blieb.

Nachdem kürzlich berichtet wurde, dass es bei Warner Bros endlich Fortschritte bei der Verwirklichung eines Black Adam- Films gibt, bestätigte Dwayne am vergangenen Freitag, dass er tatsächlich einen festen Produktionstermin in seinem Kalender zu stehen hätte.

Very cool man, thank you.

Amazing detail.

This project has been with me for over 10yrs???

Production begins this July.

Appreciate the support. #blackadam #dc https://t.co/h8TPXMbcTx

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 18, 2019