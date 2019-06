Ehepaar Emily Blunt & John Krasinski im Remake von „Fantastic Four“?

Donnerstag, 13. Juni 2019 23:25 Uhr

John Krasinski und Emily Blunt sollen Gerüchten zufolge in der Neuverfilmung von ‚Fantastic Four‘ mitspielen. Nach Informationen von ‚We Got This Covered‘ sollen der Schauspieler und seine 36-Jährige Frau Emily in dem Remake des Superheldenfilms von 2005, der auf den Comics von Marvel beruht, möglicherweise Reed Richards und Sue Storm spielen.

John wird Mister Fantastic verkörpern, während Emily seine unsichtbare Frau spielt, die Marvels erste Superheldin ist, die seit dem Silbernen Zeitalter der Comics erschaffen wurde. Das Paar gehört zu den Schauspielern, die im Rennen für die Rollen stehen. Die Turteltauben haben vor kurzem zusammen in dem Horrorfilm ‚A Quiet Place – Ein ruhiger Ort‘ von 2018 mitgespielt.

Nach dem Weltuntergang

Das war das erste Mal, dass die beiden gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Derzeit arbeiten sie an dem Nachfolger zu dem Film, der im Mai 2020 herauskommt. Emily wird wieder den Part der Evelyn Abbott übernehmen, während Millicent Simmonds und Noah Jupe wieder ihre Kinder verkörpern. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, die sich in einer postapokalyptischen Welt befindet, die von blinden Monstern mit einem scharfsinnigen Hörsinn bedroht wird.