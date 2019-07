Eine Braut auf der Abschussliste: „Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot!“

Dienstag, 23. Juli 2019 23:59 Uhr

Wie ist das eigentlich, wenn eine frischgebackene Braut auf der Abschussliste der Schwiegereltern steht? Der neue Horrorfilm „Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot!“ zeigt wie’s geht. Jetzt gibt’s den ersten Trailer! Kinostart ist am 26. September.

Die Hauptrolle spielt Samara Weaving, eine australische Schauspielerin und Model. 2017 war sie im oscar-prämierten Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ zu sehen. Zuvor spielte sie 2016 spielte Weaving in der Action-Trashkomödie „Monster Trucks“. Ihr Onkel ist übrigens der britisch-australischer Schauspieler, Weltstar Hugo Weaving (Matrix, Der Hobbit, Captain America, Hacksaw Ridge – Die Entscheidung).

Darum geht’s

„Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot!“ begleitet eine junge Braut (Samara Weaving), die durch eine altehrwürdige Tradition in die reiche, exzentrische Unternehmerfamilie ihres frisch angetrauten Ehemanns eingeführt wird. Daraus entwickelt sich ein tödliches Spiel, in dem jeder um sein Überleben kämpft. Jetzt gibt’s den ersten Trailer.

Ready Or not. Das ist auch das Stichwort für Grace (Samara Weaving), die frisch gebackene Ehefrau von Alex Le Domas (Mark O`Brien). Seine exzentrische Familie (Andie MacDowell, Adam Brody, Henry Czerny, Elyse Levesque, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano) hat ein kurioses und mörderisches Spiel mit ihr vor.

In einem tödlichen Hide & Seek wird Grace von ihrer neuen Familie gejagt und muss es schaffen, bis Sonnenaufgang zu überleben. Ein schwarzhumoriger Film von den Regisseuren Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin („Devil`s Due – Teufelsbrut“, „V/H/S“).