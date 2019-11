Elizabeth Banks gesteht, dass ihr Film „3 Engel für Charlie“ ein Flop ist

Elizabeth Banks scherzt schon jetzt, dass der kürzlich erschienene Streifen „3 Engel für Charlie“ gefloppt sei. Die 45-Jährige schrieb immerhin selbst das Drehbuch zu dem Remake des Filmklassikers über die drei Verbrechen bekämpfenden Frauen und fungierte nebenbei als Regisseurin und Produzentin, während sie außerdem die Rolle der Rebekah Bosley übernahm.

Diese Aussage äußerte die Filmproduzentin nun als Antwort auf die Tatsache, dass der Streifen an seinem Eröffnungswochenende umgerechnet nur etwa 25 Millionen Euro einbrachte, obwohl er mit einem Budget von etwa 44 bis 50 Millionen Euro produziert wurde.

Well, if you’re going to have a flop, make sure your name is on it at least 4x. I’m proud of #CharliesAngels and happy it’s in the world.

— Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 18. November 2019