Elton John über seinen Biopic „Rocketman“

Mittwoch, 24. April 2019 21:08 Uhr

Sir Elton John lag es am Herzen, dass ‚Rocketman‘ so ehrlich wie möglich über sein Leben erzählt. Die britische Musikikone bestand darauf, dass die kommende Filmbiografie absolut genau und authentisch sein sollte und jedes Detail seines Lebens offen zeigen sollte.

In einem neuen Teaser zu ‚Rocketman‘ sagte die Musiklegende nun, dass der Film „so ehrlich wie möglich“ sein musste, denn: „Ich bin sehr hoch geflogen, aber auch sehr tief gefallen.“

In der Biografie verkörpert Taron Egerton den jungen Elton John und der 29-Jährige sagte, dass die Darstellung des ‚Crocodile Rock‘-Interpreten „die größte Freude“ seiner Karriere war. Der ‚Kingsman: The Secret Service‘-Star sagte auch: „Es ist erstaunlich, dass dieses Kind der Arbeiterklasse jetzt eine der größten Ikonen der Welt ist.“

Kinostart Ende Mai

Dexter Fletcher, der Regisseur von ‚Rocketman‘, fügte hinzu, dass der Film – der den Aufstieg von Elton in den 1970er Jahren erzählt – in der Lage sei, „Fantasy und Phantasie“ zu verwenden, um die Geschichte des weltberühmten Stars zu erzählen. „Aufgrund der Natur dessen, was Elton ist, hat das Geschichtenerzählen es uns erlaubt, unserer Fantasie und unserer Phantasie völlig nachzugeben“, so Fletcher.

„Rocketman“ startet am 30. Mai.