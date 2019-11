Emilia Clarke will James Bond spielen. Die ‚Game of Thrones‘-Darstellerin ist ein großer Fan des 007-Franchises und sie würde die Chance, einen weiblichen Bong zu spielen, sofort ergreifen, wenn sie sie bekäme.

Der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig wir bald mit ‚Keine Zeit zu Sterben‘ das letzte Mal in dieser Rolle zu sehen sein und danach seinen Smoking an den Nagel hängen.

Quelle: instagram.com

„Du könntest den bescheuertesten James Bong-Film machen“

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ antwortete die Schauspielerin nun auf die Frage, ob sie gerne James Bond spielen würde: „Ja! Auf jeden Fall! Zur Hölle, ja! James Bond ist eines dieser Franchises, dass niemals uncool sein kann. DU könntest buchstäblich den bescheuertsten James Bong-Film machen und es wäre immer noch ein cooler Film.“

Ihre Co-Star Henry Golding, mit dem Emilia bald in dem Weihnachtsfilm ‚Last Christmas‚, in dem auch die Musik von ‚Wham!‚ zu hören ist, zu sehen sein wird, hat allerdings einen anderen Favoriten. In dem gemeinsamen Interview verriet er: „Ich denke, da gibt es einen enormen Raum für eine neue Version von Bond. Ich finde es gesund, diese Konversationen zu führen. Ich bin für Idris Elba. Den will ich sehen.“ Wenn gefragt, würde aber auch Henry nicht Nein zu der Rolle sagen.