Emily Blunt ist die „weltbeste Schauspielerin“

John Krasinski hält Emily Blunt für die gigantischste Schauspielerin dieser Zeit. Der Filmemacher schrieb das Drehbuch und inszenierte den Horrorstreifen ‚A Quiet Place 2‘, ebenso wie dessen Vorgänger, und ist darin außerdem selbst zu sehen.

An seiner Seite spielt seine Ehefrau Emily Blunt, mit der er seit 2010 verheiratet ist, und die er für die großartigste Schauspielerin der heutigen Zeit hält. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte der Regisseur nun: „Sie ist ohne Zweifel die gigantischste Schauspielerin unserer Zeit, meiner Meinung nach…“

Er schwärmt

Und weiter: „Sie ist die unglaublichste Partnerin beim Schreiben, beim Regie führen und beim Designen der Sets. Sie hat einfach so wahnsinnig gute Ideen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich meine Partnerin in all diesen Bereichen am Set hatte, nicht nur die weltbeste Schauspielerin.“

Das Paar ergänzt sich also nicht nur zu Hause hervorragend, auch beruflich hole die hübsche Blondine immer das Beste aus ihrem Ehemann heraus. „Alles, was ich mir ausdenke, macht sie noch zehnmal besser. Das ist eine ziemlich gute Waffe, die ich da am Set habe“, so Krasinski.