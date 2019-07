Erste schwarze „Arielle“ und Twitter dreht durch

Samstag, 6. Juli 2019 20:47 Uhr

Walt Disney gab endlich bekannt, wer die Meerjungfrau Arielle in der Live-Action-Verfilmung des Klassikers spielen wird: Die junge Afroamerikanerin Halle Bailey (19). Sofort gaben auf Twitter Tausende User ihren Senf zu der mutigen Casting-Entscheidung ab.

Der Zeichentrickfilm Arielle, die Meerjungfrau gehört für viele Millennials zu den schönsten Kinderheitserinnerungen. Umso aufgeregter fieberten erwachsene Menschen über 30 der Nachricht entgegen, wer denn nun die rothaarige Meeresbewohnerin in der Live-Action-Verfilmung darstellen wird.

Aufgrund der Vorlage gingen die meisten Disney-Fans von einer jungen, weißen Frau mit roten Haaren aus. Dementsprechend stark war die Überraschung eine Schauspielerin zu wählen, die eben nicht hellhäutig ist.

Halle Bailey, Sängerin des Musiker-Duos Chloe x Halle, die übrigens bei Beyoncé (37) unter Vertrag stehen, ergatterte die begehrte Rolle.

Quelle: instagram.com

Twitter ist gespalten

Eine dunkelhäutige Arielle löste bei vielen Disney-Fans selbstverständlich starke Reaktionen aus. Während das eine Lager die Neuinterpretation der mutigen Prinzessin des Meeres feiert, fühlt sich das andere Lager um eine Kindheitserinnerung betrogen.

Eine wahrscheinlich rechtskonservative Gruppe startete sogar die Spendenaktion MAWA. In Anspielung auf Donald Trumps (73) Wahlslogan MAGA (Make America Great Again). MAWA ist ein Akronym für Make Arielle White Again. Hierbei handelt es sich aber hoffentlich nur um eine Minderheit unter den Arielle-Fans.

Der Großteil der Twitter-User freut sich auf die Performance der jungen Schauspielerin und findet, dass es komplett egal ist, welche Hautfarbe die Schauspielerin hat.

Quelle: instagram.com