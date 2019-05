„Es Kapitel 2“: Pennywise ist wieder da – der erste Trailer!

Samstag, 11. Mai 2019 23:05 Uhr

Das Böse taucht erneut in Derry auf: Regisseur Andy Muschietti kehrt mit „Es Kapitel 2“ dahin zurück, wo alles begann, und bringt den Klub der Verlierer – als Kinder und Erwachsene – wieder zusammen. Jetzt gibt’s den ersten Trailer und die ersten Szenenbilder!

Der Film ist die Fortsetzung von Muschiettis gefeiertem Kinoerfolg „Es“ aus dem Jahr 2017, der weltweit über 700 Millionen Dollar einspielte. „ES“ wurde der umsatzstärkste Horrorfilm aller Zeiten und Bestandteil des kulturellen Zeitgeistes; er definierte das Genre nicht nur neu, sondern sprengte dessen Grenzen. Drei Jahrzehnte nach den Ereignissen des ersten Films führt „Es Kapitel 2“ die Charaktere, deren Wege sich mittlerweile getrennt haben, als Erwachsene erneut zusammen – denn alle 27 Jahre sucht das Böse die kleine Stadt Derry in Maine heim.

Starbesetzung für Erwachsenenrollen

In den Hauptrollen sind zu sehen: James McAvoy als Bill, die Oscar-Kandidatin Jessica Chastain als Beverly, Bill Hader (HBO-TV-Serie „Barry“, „The Skeleton Twins“) als Richie, Isaiah Mustafa (TV-Serie „Shadowhunters – The Mortal Instruments“) als Mike, Jay Ryan (TV-Serie „Mary Kills People“) als Ben, James Ransone (HBO-TV-Serie „The Wire“) als Eddie, und Bill Skarsgård kehrt zurück in der schicksalhaften Rolle des Pennywise.

Andy Bean („Die Bestimmung – Allegiant“) spielt Stanley, weitere Rollen als Gründungsmitglieder des Klubs der Verlierer übernehmen Jaeden Martell als Bill, Wyatt Oleff als Stanley, Sophia Lillis als Beverly, Finn Wolfhard als Richie, Jeremy Ray Taylor als Ben, Chosen Jacobs als Mike, und Jack Dylan Grazer als Eddie.

Der Film startet am 5. September 2019 in den deutschen Kinos.