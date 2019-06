„Es“: Wird es einen Spin-off geben?

Samstag, 29. Juni 2019 15:28 Uhr

Gary Daubermann deutet ein Spin-Off von ‚Es‘ an. Der Drehbuchautor schrieb schon die Skripts für einige der erfolgreichsten Horror-Thriller, darunter auch Klassiker wie ‚Annabelle‘ oder ‚The Nun‘.

2017 war er am Drehbuch zum Film ‚Es‘, der Film-Adaption von Stephen Kings erfolgreichem Horror-Roman, beteiligt und auch in die Fortsetzung, die bald in die Kinos kommen soll, war der Autor involviert. Er selbst hält es durchaus für möglich, dass es auch ein Spin-Off über die Hintergrundgeschichte des Antagonisten Pennywise geben könnte. Der tanzende Clown bewohnt die fiktionale Stadt Derry in Maine, seitdem sie Stadt kolonisiert wurde.

„Es gibt Interesse“

In einem Interview mit der Webseite ‚Bloody Disgusting‘ verriet der Schreiber nun, dass es aktuell aber keine Pläne dafür gebe: „Ich denke, da gibt es Interesse, aber ich muss sagen, wir wollen das Material des Buches respektieren. Ich glaube nicht, dass schon jemand an diesem Punkt ist. Tatsächlich weiß ich, dass noch niemand sagt ‚Hey, lasst uns das definitiv machen und wir könnten die Geschichte darüber erzählen, was in dem Bieberfang-Camp passierte.‘ oder irgendetwas in der Art.“

Trotzdem wäre Daubermann nicht abgeneigt, sich an eine solche Geschichte heranzuwagen. „Man könnte diese Geschichte erzählen und ich finde, das wäre sehr cool, aber ich glaube nicht, dass die Leute das gerade planen. Also ja, es gibt Raum dafür, die Mythologie von Es auszubauen, weil es Es schon seit dem Beginn der Zeit gibt, aber ich weiß nicht, ob es dafür schon irgendwelche Pläne gibt.“