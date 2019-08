Ewan McGregor dreht Mafia-Krimi mit Val Kilmer

Ewan McGregor, Val Kilmer und Shiloh Fernandez haben sich dem Cast von ‚The Birthday Cake‘ angeschlossen. Das Trio wird laut dem ‚Hollywood Reporter‘ in Jim Giannopoulos‘ Regie-Debüt, einem Mafia-Krimi, mit von der Partie sein. Die Geschichte des Films beruht auf einer wahren Begebenheit – das Drehbuch hat Giannopoulos mitgeschrieben. Lorraine Bracco, Ashley Benson und David Mazouz werden ebenfalls mit an Bord des Streifens sein.

Die Sache mit dem Kuchen

Das Drama folgt Giovanni, gespielt von Fernandez, der die Familientradition fortsetzt, seinem Onkel (Kilmer) zum Todestag seines Vaters einen Kuchen zu bringen. Bei seinem Besuch am 10. Jahrestag wird er jedoch Zeuge eines Mordes und sein Leben wird sich für immer verändern.

Giannopoulos hat das Drehbuch zusammen mit Fernandez und Diomedes Raul Bermudez geschrieben, während Bermudez, Siena Oberman und Fernandez den Film produzieren werden. Jamin O’Brien und Jason Weinberg werden als Executive Producer tätig sein.

Die Dreharbeiten zu ‚The Birthday Cake‘ sollen noch in diesem Jahr in New York beginnen. Unterdessen ist es für McGregor eine arbeitsreiche Zeit, da er seine Rolle als Obi-Wan Kenobi für eine neue ‚Star Wars‚-Fernsehserie wiederholen wird.