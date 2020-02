„Fantasy Island“ startet im Kino. Jetzt Tickets gwinnen!

Eine tropische Insel, auf der du aufpassen solltest, was du dir wünscht, denn es könnte dein schlimmster Alptraum werden: „Fantasy Island“ ist eine außergewöhnliche Neuinterpretation, die den gleichnamigen TV-Klassiker in einen spannenden Thriller mit einem einzigartigen Setting verwandelt.

Der neue Film von Blumhouse, dem Produzenten von „Get Out“ und „Halloween“, startet am 20. Februar in den Kinos.

Darum geht’s

Melanie, Gwen, Patrick, Brax und JD haben darin alle ein Ticket für das luxuriöse Resort „Fantasy Island“ gewonnen. Die mysteriöse Insel, über die der enigmatische Mr. Roarke wacht, hat schon lange den Ruf, dass sie die Fantasien ihrer Gäste wahrmachen kann. Und auch wenn es zunächst so aussieht, als könnte sie wirklich jeden Traum erfüllen, verfinstern sich die Fantasien der fünf Reisenden unerwartet. Die Gruppe befindet sich nun in Lebensgefahr und muss dringend hinter das wahre Geheimnis der Insel kommen, um zu überleben.

Die Hauptrollen übernehmen dabei Michael Peña („Ant-Man and the Wasp“), Maggie Q („Die Bestimmung“-Reihe), Lucy Hale („Pretty Little Liars“), Austin Stowell („Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“), Jimmy O. Yang („Crazy Rich“) und Ryan Hansen („Central Intelligence“). In weiteren Rollen sind zudem Portia Doubleday („Carrie“) und Michael Rooker („Guardians of the Galaxy“-Reihe) zu sehen. Regie führte Jeff Wadlow („Wahrheit oder Pflicht“, „Kick-Ass 2“).

