„Fast & Furious 9“: Der erste Appetizer ist da!

„Fast & Furious“ geht in die nächste Runde. Bereits im Frühjahr soll der neunte Teil in die Kinos kommen. Mit dem neuen Trailer zieht der Streifen schon jetzt die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Dieser zeigt Hauptdarsteller Vin Diesel nämlich ausnahmsweise mal nicht in einer Action-Szene, sondern als liebevoller Familienvater.

Der Clip wird zwar erst am 31. Januar veröffentlicht aber bereits jetzt wurden erste Ausschnitte daraus angeteasert. Das Video zeigt in rund einer Minute, wie der Hollywoodstar alias Dom in seinem Zuhause auf dem Land mit seinem Sohn an einem Traktor rumwerkelt. Mit seiner Partnerin Paloma Jiménez hat der Schauspieler im echten Leben selbst drei Kinder.

Zeigt der komplette Teaser mehr?

Zudem bietet der Teaser umfangreiche Einblicke in das Haus und zeigt wie der Action-Held abseits seiner Abenteuer mit seiner Frau Letty (Michelle Rodriguez) lebt. Was seine Kollegen wie Roman (Tyrese Gibson) solange treiben, zeigt die Ankündigung des Trailers (der am 31. Januar erscheinen soll) allerdings nicht. Das wird sich aber wohl spätestens mit dem Kino-Star am 21. Mai 2020 aufklären.