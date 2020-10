07.10.2020 13:55 Uhr

Felix Lobrecht lädt zum Casting für die Verfilmung von „Sonne und Beton“

Ein heißer Sommer. Vier Jungs in den Hochhausschluchten Berlins. Eine folgenschwere Entscheidung. Mit seinem Debütroman „Sonne und Beton“ (erschienen im Ullstein Verlag) eroberte Stand Up-Comedian und „Gemischtes Hack“-Podcaster Felix Lobrecht die Bestsellerlisten und überzeugte Literaturkritiker und Publikum gleichermaßen, darunter auch viele junge Leser.

Der Bestseller wird verfilmt

Nun bringt Constantin Film „Sonne und Beton“ unter der Regie von David Wnendt („Er ist wieder da“) in die Kinos. Das Drehbuch stammt von David Wnendt und Felix Lobrecht, basierend auf dessen gleichnamigem Roman. Um dem authentischen Lebensgefühl der Romanvorlage gerecht zu werden, verzichten die Filmemacher bewusst auf etablierte Schauspieler. Stattdessen setzen sie auf junge, unverbrauchte Gesichter und bieten Newcomern die einmalige Chance auf eine Kinohauptrolle!

Bei einem großen Casting-Event mit einem umfangreichen Schutz- und Hygienekonzept in den Berliner Gropius Passagen können sich Jungs im Alter zwischen 14-17 Jahren für die Hauptrollen in „Sonne und Beton“ bewerben!

Casting am 13. Oktober

Das offene Casting findet am 13. Oktober von 11.00 – 18.00 Uhr in Anwesenheit von Felix Lobrecht statt. Zum Castingprofil: Die Rollen Lukas und Julius sind deutsch. Für die Rolle Gino werden speziell Jungs mit italienischem Hintergrund gesucht, für Sanchez können sich gerne Jungs mit kubanischen Wurzeln bewerben. Und es gibt weitere Rollen mit türkischem oder arabischem Hintergrund. Schauspielerische Vorerfahrung ist nicht notwendig.

Bewerber können am 13. Oktober in den Gropius Passagen (Eingang Johannisthaler Chaussee, Ecke Kirschnerweg) ohne Voranmeldung an einem Foto- und Videocasting teilnehmen. Das Event findet selbstverständlich unter geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften (u.a. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Desinfizierung) statt. Zudem ist die Sammelstelle für die Bewerber im Freien und sie werden geschichtet zur Casting-Location geleitet.

Außerdem haben Bewerber die Möglichkeit, sich auch über das offizielle Instagram-Profil des Films direkt bei den Castern zu melden!