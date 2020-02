Filmkritik „Nightlife“: Nettes Popcornkino mit Elyas M’Barek

Die Liebe findet man selten beim Feiern im Club. Das merkt auch der Barkeeper Milo. Statt von heißen Flirts träumt er von Frau, Kind und Fahrradtour. Romantisch – und aussichtslos. Oder doch nicht? Die Antwort gibt der „Männerherzen“-Regisseur Simon Verhoeven in „Nightlife“.

Simon Verhoeven hat ein Händchen für Komödien. Mit „Männerherzen“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ eroberte er die Herzen der Zuschauer und sorgte für volle Kinosäle. Nun hat er wieder einen lustigen Film am Start. In „Nightlife“ schickt er Elyas M’Barek und Frederik Lau als die Freunde Milo und Renzo auf eine wilde Verfolgungsjagd durchs Berliner Nachtleben. Es geht um kriminelle Geschäfte, wilde Partys, heiße Flirts – und um die Sehnsucht nach der großen Liebe und dem Traum vom kleinen Glück mit Frau, Kind und Fahrradtour.

Fredrick Lau liebenswürdig chaotisch

„Nightlife“ ist nettes Popcornkino für einen gemütlichen Kinoabend, mit einigen Längen und Ungereimtheiten, aber auch mit vielen Lachern. Frederik Lau als Renzo ist einmal mehr der liebenswürdige Chaot mit Hang zu halbseidenen Machenschaften. Er träumt von der großen Liebe, kann sich aber nicht dazu aufraffen, darum zu kämpfen. Sein Freund Milo (M’Barek) dagegen will Ernst machen und sein Nachtleben hinter sich lassen, natürlich zusammen mit der richtigen Frau. Abgesehen hat er es auf Sunny (Palina Rojinski).

Doch gerade als er eine Chance bei ihr bekommt, wirbelt Renzo seine Pläne durcheinander. Statt einander romantisch bei Kerzenschein anzuschmachten, jagen Milo und Sunny mit Renzo mitten in der Nacht durch Berlin, mit schießwütigen Kriminellen auf den Fersen und keinem Plan, wie sie das alles heil überstehen können.

Ein typischer Kumpel-Film

Besonders tiefgründig sind die Figuren nicht, dafür reicht schlicht die Zeit nicht angesichts der turbulenten Ereignisse, die sich regelrecht überschlagen. Und so müssen einige Stereotype herhalten. Die harten Jungs der Russenmafia, die trotteligen Muskelprotze, der schmierige Gangsterboss (Nicholas Ofczarek), der im Hintergrund die Fäden zieht und unter der strengen Fuchtel seiner Frau steht.

Auch das Duo Lau/M’Barek bietet wenig Überraschendes. Lau gibt den verpeilten Chaoten und M’Barek blickt so treuherzig, dass ihm die Frauen nicht lange böse sein können. Rojinski zeigt ihre Figur der Sunny als mädchenhafte Frau, die Milo erst mal skeptisch gegenübertritt, am Ende aber doch seinem Charme verfällt. Ein typischer Kumpel-Film, bei dem die Männer den Ton angeben.

Unterhaltsam ist der Film trotzdem, auch wegen vieler vergnüglicher Einfälle, etwa der eines höchst merkwürdigen Spieleabends, der völlig aus dem Ruder läuft. Verhoeven verwirklichte mit „Nightlife“ eine Idee, die er schon lange mit sich herumgetragen hatte. Das Nachtleben sei für ihn wie eine Bühne, schreibt der Filmemacher in den Produktionsnotizen. „Es ist ein Ort, der so viele Träume, so viel Aufregung, so viel Versuchungen verspricht. Aber auch ein Ort, der die tiefsten Abgründe birgt, aus denen manche auch nicht mehr herausfinden.

„Nightlife“ sei eine Liebeserklärung an das Nachtleben, stellt Verhoeven klar. Egal ob mit 20 im Club oder in gesetzterem Alter bei Eierlikör im Tanzcafe: „Das Nachtleben ist nicht zu Ende, wenn man 70 ist – im Idealfall.“ (Cordula Dieckmann, dpa)