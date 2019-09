Filmkritik: „Ready Or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“

„Ready Or Not“ erzählt von einer alptraumhaften Hochzeitsnacht: statt Sex gibt es ein Mordkomplott gegen die frisch Getraute! Das ganze Gemetzel startet am 26. September in den hiesigen Kinos.

Der Reichtum der Familie Le Domas gründet auf Spiele-Erfindungen aller Art. Die Produktion von Brett- und Kartenspielen hat eine lange Tradition und wer neu in die Familie einheiratet, muss in der Hochzeitsnacht ein Spiel mitmachen – so will es die Tradition. Eine Möglichkeit ist, eine Runde „Schwarzer Peter“ spielen. Grace (Samara Weaving, 27, „The Babysitter“) ist die Neue in der etwas spinnerten Familie.

Ein Haus mit vielen Räumen

Dass sie in ihrer Hochzeitsnacht ein altbackenes Spiel spielen soll, wird ihr auch erst nachts erklärt. Sie kann es zwar anfangs nicht glauben, will es der exzentrischen Familie aber auch recht machen und so fügt sie sich. Die Familie findet sich im großen Kreis zusammen und Grace muss eine Karte ziehen. Sie zieht „Verstecken und Suchen“, bekommt einen Vorsprung und die Familie wird sie dann suchen.

Und auf geht die nächtliche Safari!

Das Familienanwesen ist ein schönes altes Haus mit vielen Räumen und Winkeln. Alle Türen sind während des Spiels verschlossen, ebenso werden die Überwachungskameras abgeschaltet. Was Grace nicht sieht, als sie sich – immer noch im Hochzeitskleid – auf den Weg macht, ein nettes Versteck zu finden, ist, dass sich ausnahmslos alle Mitglieder des superreichen Klans bewaffnen.

Da wären z. B. das Oberhaupt Tony Le Domas (Henry Czerny, 60, „Der Eissturm“), seine Frau Becky (Andie MacDowell, 61, „No Way Out“, „4 Hochzeiten und ein Todesfall“) und mit die mit Abstand grässlichste Tante aller Zeiten – Helene (Nicky Guardagny, „Crash“, „Cube“), bei deren Anblick schon die Milch sauer wird. Grace Ehemann Daniel (Adam Brody, 39, „Mr. und Mrs. Smith“) bewaffnet sich ebenfalls, denn so sind die Regeln nun einmal.

Katz- und Maus-Spiel

Aufspüren und Töten – das steckt also hinter der harmlosen Karte „Verstecken und Suchen“ – alle wissen Bescheid und schon sehr bald auch Grace. Die Waffen reichen von Pistole, Streitaxt und Armbrust – das Arsenal ist sehr fantasievoll und trotz des hohen Alters der Waffen funktionieren sie hervorragend.

Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel quer durch das ganze Haus und die anfangs schockstarre Grace beginnt sich immer besser zu wehren. Der Twist in „Ready Or Not“ beruht auf der Frage, wer diese fiese Jagd tatsächlich ernsthaft durchzieht und wer die Seiten wechselt. Wer das spannend findet, ist hier goldrichtig.

Fazit: „Ready Or Not – Auf die Plätze, Fertig, Tot“ soll eine schwarze Horrorkomödie sein. Leider ist es keins von beiden. Es kommt null Gruselstimmung auf und die Slapstickeinlagen sind witzig, aber die tragen nie und nimmer die Geschichte.

Tolles Haus, wunderbare Ausstattung, Schauspieler okay – aber leider nur mäßig bis laue Unterhaltung. (Kinotante Katrin)