First Look: Henry Cavill als „The Witcher“

Donnerstag, 1. November 2018 22:09 Uhr

Es gibt erste Bilder von „Superman“-Star Henry Cavill als Geralt von Rivia in der kommenden Serie „The Witcher“.

Netflix hat die ersten offiziellen Bilder der Eigenproduktion „The Witcher“ veröffentlicht, in der Henry Cavill die Rolle des Geralt von Rivia übernimmt. Der Streamingdienst beschreibt Cavills Charakter folgendermaßen: „Geralt von Rivia, ein einsamer Monster-Jäger, kämpft darum, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der Menschen oftmals verdorbener sind als die Ungeheuer. Als das Schicksal ihn mit einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin zusammenführt, müssen die drei diese feindselige Welt gemeinsam durchstreifen.“

Die nun veröffentlichten ersten Bilder hinterlassen jedoch bei vielen Kritikern Fragezeichen. So unkte beispielsweise das renommierte Branchenmagazin „Collider“, Cavill sehe aus wie ein in die Jahre gekommener Legolas – oder wie ein Amsterdamer Club-Besitzer.

Die Fans reagierten ebenfalls belustigt und stellten den einen oder anderen Vergleich an:

„The Witcher“ wird ab 2019 auf Netflix zu sehen sein. (CI)