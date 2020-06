Fortsetzung zu „Chicken Run“ kommt zu Netflix

Die Hennen flattern zu Netflix: Eine Fortsetzung zum Animationsspaß "Chicken Run" soll im nächsten Jahr produziert werden.

Auf den Tag genau 20 Jahre nachdem die Knet-Hühnchen aus „Chicken Run – Hennen rennen“ ihre Flucht in die Freiheit planten, wurde nun eine Fortsetzung des Animationsfilms angekündigt. Über Twitter gab Netflix UK & Ireland bekannt: „Wir können bestätigen, dass ein ‚Chicken Run‘-Sequel zu Netflix kommen wird. Produziert von Aardman Animations soll im nächsten Jahr die Arbeit losgehen.“

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020