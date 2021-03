Goldener Bär geht an „Bad Luck Banging or Loony Porn“

05.03.2021 12:22 Uhr

Ein Goldener Bär für den Regisseur Radu Jude und seine Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“.

Die Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des Regisseurs Radu Jude hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekannt.