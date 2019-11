„Gollum“ Andy Serkis wird der Butler im neuen Batman-Film

Die Rollen von Batman, Catwoman und Riddler sind bereits besetzt. Als Butler in dem geplanten „The Batman“-Film ist jetzt „Gollum“-Legende Andy Serkis im Gespräch.

US-Regisseur Matt Reeves („Planet der Affen“) könnte für seinen geplanten „The Batman„-Film einen bewährten Darsteller an Bord holen. Der britische „Planet der Affen“-Star Andy Serkis (55) sei für die Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth im Gespräch, berichteten die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“. In den Batman-Comics tauchte der ergebene Diener Pennyworth erstmals 1943 auf. Schauspieler wie Michael Caine und Jeremy Irons haben den Butler schon verkörpert.

Zoe Kravitz als Catwoman

Reeves holt „Twilight“-Star Robert Pattinson für die ikonische Rolle des Fledermausmannes vor die Kamera. Zoe Kravitz ist als „Catwoman“ zu sehen, Paul Dano wird den Batman-Gegenspieler „Riddler“ spielen. Der Film soll Juni 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.

Als Regisseur steht Serkis als nächstes bei der Fortsetzung des Superheldenstreifens „Venom“ hinter der Kamera. „Venom 2“ ist das dritte Regieprojekt für ihn nach dem Drama „Solange ich atme“ und der Dschungelbuch-Verfilmung „Mogli: Legende des Dschungels“. Berühmt wurde Serkis als Darsteller von Gollum in „Der Herr der Ringe“ und als Schimpanse Caesar in der „Planet der Affen“-Trilogie. (dpa/KT)