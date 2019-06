GoT-Star Peter Dinklage: Hauptrolle in neuem Thriller?

Freitag, 7. Juni 2019 21:47 Uhr

‚Game of Thrones‘-Star Peter Dinklage verhandelt über die Hauptrolle in ‚I Care A Lot‘. Direkt nach dem Ende der Dreharbeiten zur achten und letzten Staffel der beliebten Serie scheint sich der 49-Jährige direkt wieder in die Arbeit stürzen zu wollen.

In dem Thriller würde der nur 1,32m kleine Star neben Rosamund Pike zu sehen sein und ‚Variety‘ zufolge wird bislang noch geheim gehalten, wie die Rolle genau aussehen wird, die Dinklage verkörpern soll. Bond-Girl Pike wird allerdings einen erfolgreichen gesetzlichen Vormund namens Marla Grayson spielen, der sich scheinbar seine idealen Klienten aussucht, schon bald aber zu der Erkenntnis kommt, dass das Aussehen einen täuschen kann.

Regie führen soll J. Blakeson, der auch das Drehbuch für das Projekt schrieb, dessen Dreharbeiten noch in diesem Monat beginnen sollen. Blakesons Firma Sugar November wird den Streifen gemeinsam mit seinem Chef auch produzieren, zusammen mit Teddy Schwarzmans Black Bear. Sacha Guttenstein wird als ausführender Produzent tätig werden.

Es wäre seine erste große Rolle

Im März hatte Schwarzman ‚Deadline‘ gegenüber gesagt: „Black Bear ist begeistert, sich mit J und Rosamund zusammenzutun, um ‚I Care A Lot‘ zum Leben zu erwecken. J hat eines der mutigsten und unterhaltsamsten Drehbücher geschrieben, das wir je gelesen haben, und wir sind Fans von Js Arbeit, seitdem wir ‚Spurlos – Die Entführung der Alice Creed‘ sahen. Wir können uns niemand besseren vorstellen, um ‚I Care A Lot’s kämpferische, intelligente und unnachgiebige Hauptrolle zu spielen, als Rosamund Pike, die all die Trophäen verdient, die sie bisher erhalten hat, und noch mehr. Wir können es nicht erwarten, Rosamund dabei zu sehen, wie sie etwas wirklich erinnerungswürdiges mit dieser legendären Rolle anstellt.”

Dinklages möglicher Auftritt in dem Film wäre die erste große Rolle, die er seit den Dreharbeiten zu ‚Game of Thrones‘ annähme. Für seine Darstellung des Tyrion Lannister gewann der beliebte Star bereits ganze drei Emmy Awards.