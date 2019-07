Grace Jones : Eklat am Set des neuen James Bond?

Dienstag, 2. Juli 2019 20:59 Uhr

Aktuell sorgen die Dreharbeiten zum neuen James Bond fast wöchentlich für neue Schlagzeilen. Nun soll auch noch 80er-Jahre-Ikone Grace Jones (71) völlig wutentbrannt das Set von „Bond 25“ verlassen haben. Und das bereits kurz nach ihrer Ankunft.

Erst verletzte sich Bond-Darsteller Daniel Craig (51) am Knöchel, so dass die Dreharbeiten wochenlang pausieren mussten. Zuletzt wurde eine Kamera auf der Damen-Toilette entdeckt (wir berichteten), dann gab es noch eine unkontrollierte Explosion am set. Und nun auch noch das!

Eigentlich war Diva Grace Jones für eine Rolle im neusten 007-Streifen fest eingeplant. 1985 spielte die heute 71-jährige den legendären Bösewicht May Day in “James Bond 007-Im Angesicht des Todes” an der Seite von Roger Moore. Die Jamaikanerin ist somit fast schon Bond-Kult. In “Bond 25” sollte Jones einen kurzen aber wichtigen Auftritt bekommen. Doch daraus wird jetzt wohl nichts!

Zu wenig Text?

Laut der Briten-Zeitung “The Sun” soll die Diva das Set verlassen haben, bevor die Dreharbeiten mit ihr überhaupt begonnen haben. Jones sei dabei alles andere als gut gelaunt gewesen denn: die Sängerin rechnete mit einer deutlich bedeutenderen Rolle, als die, die ihr zugeteilt wurde. Die Diva soll das Set verlassen haben, nachdem ihr klar wurde, wie wenig Text sie angeblich habe…

Allerdings lag dem Produktionsteam viel daran, dass sich Grace Jones in den Pinewood Studios nahe London willkommen fühlt. Die Crew soll dem ehemaligen Model für ihre Zeit am Set sogar eine Luxusresidenz gemietet haben. Das Team scheute somit weder Zeit noch Kosten um Jones gerecht zu werden. Die Filmemacher dürften von daher zurecht enttäuscht von dem Auftritt der May Day-Darstellerin gewesen sein.

Nun gilt es einen schnellen Ersatz für die rasant abgereiste Darstellerin zu finden. Allerdings dürfte es schwer sein jemand so namhaften wie Kult-Darstellerin Grace Jones zu finden. Bisher äußerte sich weder Jones noch die Produktionsfirma zu dem Vorfall.

Was wurde nach 1985 aus Grace Jones?

Nach ihrer Rolle in James Bond, war Grace Jones noch in zahlreichen anderen Filmen zu sehen. 1986 ergatterte sie eine Hauptrolle im US-Streifen “Vamp”. Allerdings dürfte die Bösewichten-Rolle in “James Bond 007-Im Angesicht des Todes” ihre größte Rolle gewesen sein. Zudem startete die Schauspielerin erfolgreich als Sängerin durch. Bisher veröffentlichte sie ganze elf Alben.

Ihre letzte Rolle als Schauspielerin liegt allerdings schon vier Jahre zurück. 2015 spielte sie im Schwarzweißfilm “Gutterdämmerung”mit. Ihre letzte Single “Me! I Disconnect from You”, erschien 2014.