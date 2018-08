„Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“: Roadmovie in der Luft

Donnerstag, 30. August 2018 23:05 Uhr

Ein Miesmacher per Excellence: Elmar Wepper ist der kauzige Hobbypilot auf Reisen in „Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon“ – ab heute im Kino.

Eine Gärtnerei in Bayern. Auf den ersten Blick ein schöner Ort zum Wohnen und Arbeiten. Doch den Besitzern, dem Ehepaar Georg „Schorsch“ Kemptner (Elmar Wepper, 74, „Kirschblüten – Hanami“, „Dreiviertelmond“) und Monika Kemptner (Monika Baumgartner, 66, „Der Bergdoktor“, „Das schreckliche Mädchen“) steht das Wasser bis zum Hals. Sie sind für die Gestaltung eines Golfklubs in Vorkasse gegangen und der Auftraggeber Dr. Starcke (schön schmierig: Bernd Stegemann) lässt sie am ausgestreckten Arm verrecken.

Besonders konfliktfähig ist Schorsch nicht, aber zu Hause, ja, da kann er austeilen! Seine Familie muss für eigentlich alles als Blitzableiter herhalten. Wenn Schorsch überhaupt den Mund aufmacht, dann in verlässlich ekelhaftem Ton.

Maulfaul und gehässig geht Schorsch mit seiner Familie um. Weder für seine Frau noch für seine Tochter Miriam (Karoline Horster) hat er auch nur ansatzweise ein freundliches Wort. Ein Miesmacher und Pessimist par Exellence. Wie weh er den beiden tut, ist ihm Wurscht.

Abheben und abhauen

Schorsch fliegt gern. Abheben und fliehen – das ist sein Ding. Da er die Flughafengebühr nicht mehr zahlen kann, bekommt er auch keine Startgenehmigung mehr. Eigentlich. Sturkopp Schorsch entert kurzentschlossen einen kleinen, feuerrote Doppeldecker und haut ab. Lässt Frau und Tochter zurück und düst los, am besten bis zum Nordkap, weil dort das Polarlicht zum Durchfliegen lockt. Auf dem Weg dorthin geht ihm der Sprit aus. Schorsch muss notlanden und damit beginnt seine Wandlung. Denn was immer er mal war, dass steckt noch in ihm. Die nächsten Stationen werden eine Art Work and Travel: da ist als erste Station der verlotterte Hans (Michael Hanemann, 73, der Hans Zielonka aus „Mord mit Aussicht“).

Schräge Schlossbesitzer

Der vermittelt Schorsch einen Flug weiter einen Job als Gartengestalter bei den Schlossbesitzern Richard von Zeydlitz (Ulrich Tukur, 60, „Tatort“, „Das weiße Band“) und Evelyn (Sunnyi Melles, 59, „Das Adlon- Eine Familiensaga“). Die Tochter des sehr schrägen Paares gibt sich große Mühe noch exaltierter zu sein. Philomena (Emma Bading) ist anstrengend in ihrem Aufgemucke gegen alles. Schorsch nimmt sie mit. Zum Nordkap klappt es immer noch nicht, dafür findet Schorsch sein Glück auf einem Flugplatz im Oderbruch bei keiner geringeren als Dagmar Manzel als Hannah. Seine alten Probleme holen den grantigen, lieblosen Schorsch aber ein und den wird er sich auch endlich trauen zu stellen.

„Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jockel Tschiersch.

Unser Fazit: Sehr betulich. Die Hälfte des Films sieht man das feuerrote Flugmobil am Himmel und die Landschaft darunter. Alles wie eine Art Roadmovie der Lüfte, heißt es bei dpa. Begleitend zum Wetter die passende Musik. Schönes Wetter: flott, schlechtes Wetter… Logisch. (Kinotante Katrin)