„Guardians of the Galaxy 3“: Das sind die ersten Story-Details

Sonntag, 19. Mai 2019 22:16 Uhr

James Gunn enthüllt erste Story-Details zu ‚Guardians of the Galaxy 3‘. Während der vierte ‚Avengers‚ Film derzeit weltweit für Rekorde an den Kinokassen sorgt, sind die nächsten Marvel-Streifen schon geplant. Fans der ‚Guardians of the Galaxy‚-Filme warten bereits gespannt auf den dritten Teil.

Nun hat der Regisseur erste Details verraten. Nachdem sich Walt Disney im Juli letzten Jahres von James Gunn getrennt hatte, ist der Filmemacher, der bereits die ersten beiden ‚Guardians of the Galaxy‘-Streifen inszeniert hat, mittlerweile wieder dabei.

Da er das Drehbuch dazu schon vor längerer Zeit fertiggestellt hat, fragen sich die Fans, worum es in dem nächsten MCU-Abenteuer gehen wird. Der dritte Teil wird nun Phase 4 des Marvel Cinematic Universe angehören und auf den Ereignissen von ‚Endgame‚ aufbauen, da der 52-Jährige diesen als klassisches Sequel plant.

„Ich fühle mich zu Rocket hingezogen“

In einem ausführlichen Interview mit ‚Deadline‘ gab die Hollywood-Größe erste Hinweise auf die Handlung preis. So könnte vor allem Waschbär Rocket, der im Original von Bradley Cooper gesprochen, in den Fokus rücken. „Seine Entwicklung begann im ersten Film, ging weiter im zweiten und bewegt sich durch Infinity War und Endgame und nun möchte ich diese in Guardians 3 wirklich vollenden“, erklärte Gunn.

Der Regie-Rückkehrer verriet, dass er das Gefühl habe, Rockets Geschichte sei noch nicht vollständig erzählt. Außerdem erkenne er sich selbst in dem vorlauten Waschbären:

„Ich bin Rocket, ja wirklich, auch wenn sich das narzisstisch anhören mag. Groot ist so etwas wie mein Hund. Ich fühle mich zu Rocket hingezogen und fühle mit ihm.“ Das er vorübergehend von dem Projekt abgezogen wurde, sei für ihn auch deshalb sehr schwer gewesen. Für ihn war es „ein großer Verlust“ den Handlungsstrang von Rocket nicht abschließen zu dürfen. Es habe ihn jedoch etwas beruhigt, dass man weiterhin sein damals schon vollendetes Skript verwenden wollte.