Guillermo del Toro: Besetzung für seinen Gruselthriller komplett

Dienstag, 28. August 2018 21:46 Uhr

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro begeistert sich bekanntlich für die Welt des Übernatürlichen. In seinem neuem Film geht es um mysteriöse Todesfälle in einer Kleinstadt.

Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (53) nimmt sein nächstes Projekt in Angriff. Passend zu Drehstart am Montag gaben Del Toro und der norwegische Regisseur André Øvredal („Trollhunter“) die Besetzung für den Grusel-Thriller „Scary Stories to Tell in the Dark“ bekannt. Unter anderem spielen die Nachwuchsschauspieler Michael Garza (18, „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“), Austin Abrams (21, „Im Zweifel glücklich“), Gabriel Rush („Moonrise Kingdom“) und Zoe Colletti („Annie“) mit.

Mexikos erfolgreichster Regisseur

Es sei ihm eine Ehre, die „unglaubliche Welt der Scary Stories“ auf die Leinwand zu bringen, teilte Del Toro, der als Produzent und Co-Autor an Bord ist, laut Deadline.com mit.

Vorlage sind die Gruselgeschichten des US-Kinderbuchautors Alvin Schwartz über eine Gruppe junger Teenager, die mysteriösen und schaurigen Todesfällen in ihrer Kleinstadt nachgehen.

Del Toro ist einer der erfolgreichsten Regisseure Mexikos. Im März wurde er für seinen Film „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet. Das Fantasy-Märchen räumte insgesamt vier Trophäen ab, darunter die als bester Film. (dpa/KT)