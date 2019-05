Halle Berry zeigt ihre neue Undercut-Frisur

Donnerstag, 16. Mai 2019 11:52 Uhr

Halle Berry (52) hat sich einen Haarschnitt zugelegt und präsentierte diesen am Mittwoch bei der ‚John Wick: Kapitel 3‘-Premiere in Los Angeles. Bei ihrem neuen frechen Haarschnitt, rückte sogar in Leder-Outfit in den Hintergrund.

Halle Berry hat sich einen flotten Undercut verpassen lassen und sich dazu noch ein Muster einrasiert. Damit die neue Friese auch bestens zur Geltung kam, hatte sich die Schauspielerin die Haare für den roten Teppich hochgesteckt, wäre ja schade, wenn das keiner zu Gesicht bekommen würde.

Hot!

In „John Wick: Chapter 3 – Parabellum“ spielt Halle Berry neben Keanu Reeves die Rolle der Sofia. Daneben wird Halle Berry ihr Regie-Debüt in dem Film „Bruised“ geben. Doch vorerst dürfen Fans sie in dem neuen Action-Streifen neben Reeves sehen.

Für die Premiere hatte sich Halle für einen heißen Ledereinteiler mit kurzen Beinen entschieden. Darin kamen die schlanken und durchtrainierten Beine der 52-jährigen super zur Geltung. Auch wenn ihr Outfit dank der neuen Frisur in den Hintergrund rückte.

Kinostart von ‚John Wick 3‘ ist am 23. Mai.