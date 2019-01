„Hellboy – Call Of Darkness“: Der erste deutsche Trailer

Montag, 7. Januar 2019 22:40 Uhr

Big Red is back! Nach den erfolgreichen Kino-Adaptionen „Hellboy“ (2004) und „Hellboy 2: Die Goldene Armee“ (2008) präsentiert Regisseur Neil Marshall („Game of Thrones“, „The Descent“) nun mit „Hellboy – Call Of Darkness“ eine neue, düster-beeindruckende Vision des höllischsten Comic-Helden dieses Universums, basierend auf den gefeierten Comics von Mike Mignola.

„Stranger Things“-Star David Harbour nimmt als scharfzüngiger und schlagkräftiger Hellboy kein Blatt vor den Mund und tritt in den Kampf gegen Milla Jovovich („Resident-Evil“-Reihe, „Das fünfte Element“) als bitterböse Hexe Nimue. An der Seite des Halbdämons mit der Hammerfaust sind Ian McShane („American Gods“) als Professor Trevor „Broom” Bruttenholm, Daniel Dae Kim („Hawaii Five-O“) und Sasha Lane („American Honey“) zu sehen.

Kinostart ist am 11. April 2019

Darum geht’s

Im Kampf gegen das Böse kann es nur einen geben: Halbdämon Hellboy (David Harbour)! Mit geschärftem Schwert, glutroten Hörnern und legendärer Eisenfaust hat er diesmal eine ganz besonders apokalyptische Mission: Er muss die mächtige Hexe Nimue (Milla Jovovich) und das Monster Gruagach stoppen, die zusammen mit einer Reihe weiterer mythischer Wesen, Tod und Zerstörung unter die Menschen bringen wollen. Doch dafür brauchen sie Hellboy. Denn seine Bestimmung war einst, selbst den Weltuntergang zu starten – bis sein Ziehvater Professor Broom (Ian McShane) ihn auf die gute Seite holte und als Spezial-Agent gegen die Monster dieser Welt einsetzte.

Während Hellboy nun von Broom für einen Auftrag nach London geschickt wird, zieht Nimue eine Schneise der Verwüstung durch ganz England. Und plötzlich sehen sich Hellboy und seine Mitstreiter Anna (Sasha Lane) und Ben (Daniel Dae Kim) nicht nur mit einer Armee der Finsternis konfrontiert, sondern auch mit ureigenen Dämonen. Die blutrote Schlacht kann beginnen!