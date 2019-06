Henry Cavill: Superman spielt Sherlock Holmes

Freitag, 28. Juni 2019 22:48 Uhr

Sherlock-Holmes-Filme gibt es bereits mehr als genug. Jetzt soll der Krimi-Klassiker schon wieder neu verfilmt werden. Allerdings dürfen wir uns dabei auf Superman-Darsteller Henry Cavill (36) in der Hauptrolle freuen.

Sherlock Holmes ist Kult. Bereits 1903 wurde der erste Fall des Detektivs verfilmt. Mehr als 100 Jahre später erschienen regelmäßig neue Filme des britischen Detektivs. Nun berichtet das Portal “The Wrap”, dass Holmes einen neuen Fall bekommen soll allerdings versucht diesmal nicht Sherlock den Fall zu lösen. In der Rolle des Meisterdetektivs soll dabei kein geringerer als Henry Cavill zu sehen sein.

Es geht nicht um Sherlock

Henry Cavill spielt dabei jedoch keine Hauptrolle. Der neue Film soll nämlich der erste einer womöglich komplett neuen Reihe werden, in welcher Sherlocks Schwester Enola Holmes im Mittelpunkt steht. Enola soll von Millie Bobby Brown (15) gespielt werden, welche durch ihre Rolle als Eleven in “Stranger Things” weltweit bekannt wurde (wir berichteten).

Inspiriert wurde die neue Filmserie von der Bücherreihe Enola Holmes. Darin verschwindet Enolas Mutter zunächst. Ihr großer Bruder Sherlock hat jedoch wenig Interesse daran, sich um seine 14-jährige Schwester zu kümmern. Er steckt sie zunächst in ein Kinderheim, woraus Enola flieht.

Ähnlich wie ihr Bruder Sherlock schlägt sie sich daraufhin als Detektivin in London herum.

Kinostart noch nicht bekannt

Alle Kinobesucher die gelangweilt von den zahlreichen Sherlock Holmes-Verfilmungen sind, dürfen sich also auf einen herausragenden Cast freuen. Neben “Stranger Things”-Star Millie Bobby Brown ist auch Henry Cavill alles andere als ein “No Name” im Filmbusiness. Der neue Sherlock war neben seiner Rolle als Superman bereits in “The Witcher” , “Man of Steel” oder in “Mission Impossible 6” zu sehen und ergatterte somit bereits mehrere Hauptrollen.

Der genaue Kinostart für den neuen Sherlock Holmes-Streifen steht allerdings noch nicht fest.