Hier sehen wir Kristen Stewart als Schauspielerikone Jean Seberg (†41)

Sie ist eine Ikone der Nouvelle Vague: Die US-amerikanische Schauspielerin Jean Seberg sorgt Ende der 1960er Jahre nicht nur durch ihre Rollen in Filmen wie „Außer Atem“, sondern auch durch ihr Engagement für die radikale Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers für Aufsehen in ihrer Heimat. Jetzt schlüpft Kristen Stewart in ihre Rolle.

Jean-Luc Godards bahnbrechender Film „Außer Atem“ machte Jean Seberg zu einem der Stars des Kinos der Sechzigerjahre. In seinem mitreißenden Biopic „Jean Seberg – Against all Enemies“ wirft der australische Regisseur Benedict Andrews („Una und Ray“) ein Schlaglicht auf die turbulenteste Zeit im Leben von Jean Seberg, als das FBI alles daran setzte, die Existenz einer Schauspielerin zu zerstören, die sich offen zu ihrem politischen Engagement bekannte.

Eine verhängnisvolle Affäre

Eine Affäre mit dem schwarzen Aktivisten Hakim Jamal (Anthony Mackie) wird ihr schließlich zum Verhängnis. Sie gerät ins Visier des FBI, das Gegner des politischen Status Quo mit brutalen Methoden unter Druck setzt. Und Jean ahnt nicht, dass der Überwachungsspezialist Jack Solomon (Jack O’Connell) speziell auf sie angesetzt wurde…

Die 29-jährige Kristen Stewart, die in den letzten Jahren durch ihre Rollen in Independent-Produktionen wie „Personal Shopper“ oder „Die Wolken von Sils Maria“ ihre enorme schauspielerische Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellte, spielt die Leinwandlegende Jean Seberg als sensible und kämpferische Frau.

Eine Frau, die trotz aller Anfeindungen und Überwachungsmaßnahmen nie den Glauben an die gute Sache verliert.

Rätselhafter Tod

Seberg pendelte einst zwischen Hollywood und Europa und spielte Hauptrollen in Filmen unterschiedlicher Genres. 1979 verstarb sie im Alter von nur 41 Jahren in Paris. Erst nach zehn Tagen fand die Polizei ihre Leiche, die unbekleidet und eingewickelt in eine Decke, zwischen Vorder- und Rücksitz ihres Autos lag. Daneben befanden sich Schlaftabletten und ein Abschiedsbrief.

Mit Britenstar Jack O’Connell („Tulpenfieber“), Anthony Mackie („Avengers: Infinity War“), Margaret Qualley („Once Upon a Time in… Hollywood“), Zazie Beetz („Joker“) und Vincent Vaughn („Fighting With My Family“) ist dieses hochspannende und faszinierende Psychogramm einer Schauspielerin bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Der Film startet am 26. März 2020 in den deutschen Kinos.