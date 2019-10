Hilfe, die Lina will den Oscar in „Anna“ umbenennen!

Viel Prominenz bei der diesjährigen Ehren-Oscar-Gala, darunter die 91-jährige renommierte italienische Regisseurin Lina Wertmüller, die gern einen weiblichen Namen für ihren Preis hätte.

Die italienische Regisseurin Lina Wertmüller hat sich dafür ausgesprochen, den Oscar in „Anna“ umzutaufen. „Sie würde dem Oscar gerne einen weiblichen Namen geben. Sie würde ihn gerne Anna nennen“, übersetzte die Schauspielerin Isabella Rossellini in der Nacht zum Montag in Los Angeles die Dankesrede von Wertmüller, die zuvor einen Ehren-Oscar bekommen hatte.

Die zahlreichen Prominenten bei der diesjährigen Ehren-Oscar-Gala, darunter Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o, Sophia Loren und Greta Gerwig, jubelten und applaudierten.

Erste Regisseurin mit einer Oscar-Nominierung

Wertmüller war 1975 die erste Frau, die bei den Oscars als beste Regisseurin nominiert wurde. Mit Ehren-Oscars wurden bei der diesjährigen Gala außerdem die Schauspielerin Geena Davis, der Regisseur David Lynch und der Schauspieler Wes Studi ausgezeichnet.

Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury – die Akademie sucht Personen aus, „die sich einem Leben voll künstlerischer Errungenschaften verschrieben“ und der Branche „herausragende Beiträge“ geliefert haben. (dpa/KT)