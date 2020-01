Hollywood-Legende Gene Hackman wird 90.: Drei Weltstars in einer WG!

Gene Hackman gehört zweifellos zu den Schauspielern, die man getrost zu den All-Time-Hollywood-Stars zählen kann. Seine Karriere hat er bereits 2004 beendet, aber seine Lebensleistung, inklusive seiner Filme sind von so einer Beständigkeit, wie es nur wenige Stars über so viele aktive Jahrzehnte hinbekommen.

Die Karriere begann stotternd

Als Hackman in den 1950ern mit der Schauspielerei begann, lief es erst nicht ganz so gut – aber nicht nur für ihn. Drei Schauspieler teilten sich in New York ein winziges Apartment, neben Gene Hackman waren da noch Robert Duvall und Dustin Hoffman. Da muss man ja fast schon lachen, diese Mini-Wohnung war ja eine Kaderschmiede vom Feinsten! Robert Duvall ist ein 1A-Darsteller von Charakterschweinen geworden – jeder kennt zumindest seinen zynischen Satz aus „Apocalypse Now“: „Ich liebe den Geruch von frischem Napalm am Morgen“.

Der dritte in der Männer-WG, Dustin Hoffman, hat ebenfalls eine Weltkarriere hingelegt, z.B. mit Filmen „Asphalt Cowboys“,„Little Big Man“, „Tootsie“ oder „Das Parfüm“. Der fast 1,90 m große Gene Hackman hat ebenso eine sensationelle Karriere hingelegt – nur anders und viel stoppeliger. Gene Hackman hat immer wieder mit sich gerungen, was er denn nun werden soll. Erst bei der Marine, dann Journalistik, zwischendurch der Versuch einer Schauspielausbildung in L.A., die er, kaum begonnen, schon wieder hingeworfen hat. Ein Getriebener, dem erst nach seinem 40. Geburtstag so richtig gute Rollen angeboten wurden.

Zeit für Vielseitigkeit

Gene Hackman ist ein Tausendsassa. Er spielte in über 100 Kino-, Fernseh- und Broadway-Produktionen mit. Er düste als Rallye-Rennfahrer durch Staub und Dreck und schrieb zwei Romane mit und ohne Hilfe anderer Schriftsteller. Aber zu seinen wichtigsten Meilensteinen gehören seine Schauspielleistungen.

Der Durchbruch kam 1967 mit „Bonnie und Clyde“. Warren Beatty – ebenfalls ein äußerst umtriebiger Schauspieler, Regisseur und noch dazu ein mega Frauenschwarm – spielte Clyde, den Bankräuber. Filmgöttin Faye Dunaway war Bonnie, die die Schnauze vom eintönigen Leben in der Pampa so voll hatte und mit Clyde auf Tour geht – aber das ist einen andere Geschichte. Hackman und Beatty kannten sich und von Konkurrenzkampf war keine Spur. Hackman hatte in „Bonnie und Clyde“ keine Hauptrolle – er spielte den Gangster Buck Barrow – und landete damit eine Nominierung für den Oscar als Bester Nebendarsteller. Hackman war jetzt wirklich nicht mehr zu übersehen.

Seine zweite Nominierung in Sachen Oscar war 1970 für das Familiendrama „Kein Lied für meinen Vater“. Beide Male hat es nicht geklappt, aber dafür gab es immer interessantere Rollen. Eine davon war die Rolle als fanatischer Drogenfahnder Popeye Doyle in „Brennpunkt Brooklyn“ („French Connection“, 1971), mit einer der bis heute besten und spektakulärsten Verfolgungsjagden, die Filmgeschichte schrieb (siehe Video oben!). Für dieses Meisterwerk hagelte es nur so an Auszeichnungen, u.a. bekam Gene Hackman 1972 endlich den Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. Nach zwei Nominierungen für den Besten Nebendarsteller war das ein absolutes Karriere-Highlight.

Oscar auf Oscar

Es war auch viel B-Produktion dabei – aber wie auch immer – jetzt werden die Meilensteine in der Filmgeschichte gezählt, denn Gene Hackman ist immer erste Garnitur!

Zu den weiteren Meilensteinen in der Filmgeschichte gehören unbedingt „Der Dialog“ (1974). Jesus, was für ein Film – gut zum immer mal wieder ansehen, einfach irre gut, wie Hackman am Ende eine ganze Wohnung akribisch bis ins Fitzelchen zerlegt und die Kamera zeigt das gefühlt zwei Stunden lang. Ein weiterer Top-Film, der an Aktualität Nullkommanichts eingebüßt hat – leider, muss man hinzufügen – ist „Mississippi Burning – die Wurzel des Hasses“ (1988, Video oben!). Der Fairness halber müssen die Co-Stars auch genannt werden: Frances McDormand und Willem Dafoe – die einen höllisch guten Job abgeliefert haben. Es folgte prompt die nächste Oscar-Nominierung.

Für alle Western-Fans bot Gene Hackman an der Seite von Hollywood-Urgestein Mr. Clint Eastwood in „Erbarmungslos“ (1992) Paroli als widerlicher Sheriff „Little Bill“ Daggett. Und wieder war die Academy überzeugt: Gene Hackman sackte seinen nächsten Gold-Jungen ein.

Komödie kann er auch!

Nach so vielen Charakterrollen gab es eine handfeste Überraschung, als 1996 die rundum gelungene Komödie „Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel“ in die Kinos kam. Die Adaption des französischen Kinohits „La Cage Aux Folles“. Man sagt immer, ein echter Star ist eher bescheiden, meckert nicht und zieht das an, was der Kostümbildner ihm hinlegt und geht dann in die Maske, wenn er laut Plan auch dran ist.

Was Gene Hackman als US-Senator auf der Flucht anzieht und sich verhält, um unerkannt an der Pressemeute vorbei zu kommen, ist ein grandioser Filmmoment für die Ewigkeit (siehe Video oben!) Wer gerne lacht, ist bei Robin Williams und Nathan Lane als schrille Nachtclub-Besitzer „Birdcage“ wirklich in den allerbesten Händen – und Gene Hackman steuert seinen Teil verlässlich gut dazu. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag – eine echt feiner Typ. (Kinotante Katrin)