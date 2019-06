Hugh Grant: „Ich bin zu alt, zu hässlich und zu fett“

Mittwoch, 26. Juni 2019 12:53 Uhr

Hugh Grant (58) will nie wieder romantische Komödien drehen. Der 58-Jährige bereitet Frauen weltweit in seinen Rollen immer wieder Herzklopfen. Während die Fans oft aus dem Schwärmen für ihn gar nicht mehr herauskommen, hat er ein ganz anderes Bild von sich: Er findet sich „widerwärtig“. Deshalb will er sein Geld in Zukunft nicht mehr so verdienen.

„Ich bin zu alt, zu hässlich und zu fett, um noch so was zu spielen“, so Hugh Grant gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘. Der Film-Star findet, dass er sowieso fehlbesetzt gewesen sei, da er im wahren Leben angeblich nicht liebenswert und nett ist. „Die Leute sehen mich in diesen Komödien und denken: ‚Oh, Hugh muss wohl so sein.‘ Aber ich bin widerwärtig.“

Nie wieder Rom-Coms

In dem Interview ließ der Brite kein gutes Haar an sich und erklärte außerdem, dass er nie wieder romantische Komödien drehen wird. Außerdem soll er sich sehr undankbar gezeigt haben. Während seiner Karriere habe er unzählige Geschenkkörbe bekommen. Menschen, die ihn kaum kannten, hätten ihm Karten geschrieben, auf denen stand: „Ich vermisse dich schon jetzt.“

Der Frauenschwarm findet das heute absolut lächerlich und äußerte seine wahre Meinung über das Schauspiel-Business: „Das schiere Ausmaß an Verlogenheit war fantastisch.“ Man habe ihn aufgrund seiner Rollen in eine Schublade gesteckt, in die er nicht gehören wollte. Fast jede seiner beruflichen Entscheidungen in der Vergangenheit sei im Nachhinein falsch gewesen.

„Also habe ich andere Dinge gemacht und hasse mich seitdem weniger selbst“, erklärt er. Ganz so schlecht scheint er seine Werke aus der Vergangenheit jedoch nicht zu finden, er gibt zu: „Die meisten dieser romantischen Komödien kann ich mir ansehen – und die Menschen mögen sie.“