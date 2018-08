Hugh Jackman als US-Präsidentschaftskandidat – der erste Trailer!

Freitag, 31. August 2018 20:17 Uhr

Ein charismatischer Kandidat, eine angebliche Liebesaffäre und viele Schlagzeilen – aus diesem Stoff ist das Drama „The Front Runner“. Hugh Jackman spielt einen Politiker, der hoch steigt und tief fällt.

„Ich bin Gary Hart und ich kandidiere für die Präsidentschaft“, so stellt sich „Wolverine“-Star Hugh Jackman selbstsicher in dem ersten Trailer für das Politdrama „The Front Runner“ vor. Einen deutschen Trailer gibt es noch nicht.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Video für den biografischen Film von US-Regisseur Jason Reitman („Juno“) glänzt der 49-jährige Australier in der Rolle des in Ungnade gefallenen US-Politikers Gary Hart, der mit angeblichen Liebesaffären in den Jahren 1987/88 Schlagzeilen machte.

Aufstieg und Fall eines Politikers

Zuerst Spitzenreiter (Front Runner) der demokratischen Präsidentschaftsanwärter, wurde der Senator aus Colorado von Berichten über einen Seitensprung mit dem Fotomodell Donna Rice eingeholt. Er musste das Rennen ums Weiße Haus abbrechen. Reitman schildert den rasanten Aufstieg und das Scheitern des Politikers vor dem Hintergrund des Medienrummels. In dem Trailer sind auch J.K. Simmons als Wahlkampfmanager, Vera Farmiga als Harts Ehefrau und Sara Paxton als Donna Rice zu sehen.

Jackman spielt Hart als unverfrorenen Politiker, der sich vehement gegen die Klatschpresse wehrt. „The Front Runner“ feiert beim US-Filmfestival in Telluride im September Premiere. Der US-Kinostart ist für November geplant, in Deutschland soll der Film am 24. Januar anlaufen. (dpa/KT)