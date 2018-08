Hugh Jackman in „The Front Runner“: Die ersten Bilder

Freitag, 24. August 2018 22:39 Uhr

Politiker und ihre Affären – aktueller könnte dieses Thema wohl kaum sein. Fans von Hugh Jackman dürfen sich freuen – er spielt die Hauptrolle in dem Biopic „Front Runner“, der auf dem Toronto Film Festival 2018 Premiere feiern wird.

Jackman als Gary Hart

In dem Film stellt er den umstrittenen ehemaligen US-Politiker Gary Hart dar. Regie führen wird Jason Reitman, der unter anderem schon „Jennifers Body“ mit Megan Fox drehte. Der mit Spannung erwartete Film basiert auf dem Buch: „All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid“ (zu Deutsch in etwa: „Die ganze Wahrheit ist raus – die Woche, als die Politik auf Boulevardniveau sank“) und schildert die misslungene Wahlkampagne des demokratischen Politikers im Jahr 1988. Genauer gesagt geht es hierbei um die „Primaries“, die amerikanischen Vorwahlen, die eine böse Wendung für den ambitionierten Hart nehmen …

Die Handlung ist schnell erzählt: Gary Hart ist zunächst Hoffnungsträger der Demokraten, doch damit ist es schnell vorbei, als eine außereheliche Affäre des Politikers ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Neben Hauptdarsteller Hugh Jackman stehen auch Vera Farmiga, Kaitlyn Dever, Sara Paxton, Molly Ephraim und J. K. Simmons auf der Besetzungsliste.

Hier die ersten Bilder des mit Spannung erwarteten Streifens, der am 24. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt! (CI)