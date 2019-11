„Hustlers“: Alles über die Stars aus der Stripperkomödie

Die Gangsterkomödie „Hustlers“ hätte wohl durchaus das Potential dazu, zum heißesten Film des Jahres erklärt zu werden. Seit heute läuft der Streifen in den deutschen Kinos. Mit dabei sind auch internationale Top-Stars wie Jennifer Lopez, Cardi B, Lizzo, Keke Palmer, Lili Reinhart, Julia Stiles sowie Constance Wu als Stripperinnen vor der Kamera.

Die Gruppe von Tänzerinnen könnte optisch betrachtet wohl nicht unterschiedlicher sein. Aber dennoch haben die jungen Frauen auch einige Gemeinsamkeiten. Sie alle treten Abend für Abend in diversen Bars auf und geben dabei stets ihr Bestes, um die Männer nach deren harten Arbeitstagen bei Laune zu halten. Doch mit dem geringen Lohn den die Mädels hierfür erhalten, möchten sie sich irgendwann nicht mehr zufrieden geben, weswegen sie raffinierte Pläne aushecken, um ihre wohlhabenden Kunden um deren Geld zu erleichtern.

Doch wer sind die sexy Darstellerinnen eigentlich, die dabei in dem Hauptrollen zu sehen sind?

Constance Wu

Constance Wu machte sich in den letzten Jahren durch ihre Rolle der Jessica Huang in der Sitcom „Fresh Off the Boat“ sowie als Rachel Chu in der 2018er Erfolgskomödie „Crazy Rich“ einen Namen. In Hustlers spielt sie Destiny, eine junge, alleinerziehende Mutter, die als Stripperin arbeitet, um sich über Wasser zu halten. Eines Tages trifft sie auf Ramona, die ein Vorbild für Destiny ist und mit der sie von diesem Moment an gemeinsame Sache macht.

Jennifer Lopez

Über Jennifer Lopez muss man wohl nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Seit Jahrzehnten ein fester Teil des Showgeschäfts, war sie die erste Frau, die gleichzeitig #1 der Kino- und Musikcharts in den USA wurde. Egal ob Film, Tanz, Musik, Parfum oder Mode – Alles, was J.Lo anfasst, wird zu Gold. In Hustlers verkörpert sie Ramona Vega, eine erfahrene Stripperin, die als Mentorin für ihre jüngeren Kolleginnen fungiert und im Hintergrund die Fäden zieht. Dabei geht sie zu jeder Zeit eiskalt und absolut abgeklärt vor.

Cardi B

Cardi B hat sich bislang vor allem in der Musik einen Namen gemacht: Als zweite Frau nach Lauryn Hill gelang ihr mit „Bodak Yellow“ ein Nummer 1-Hit in den US-Charts. Vor ihrer Karriere als Rapperin war sie jedoch tatsächlich Stripperin und weiß daher genau, worauf es bei ihrer Rolle ankommt. Ihre Filmrolle basiert auf ihrer eigenen Stripper-Vergangenheit.

Lili Reinhart

Lili Reinhart gelang 2017 der Durchbruch: Seitdem spielt sie in „Riverdale“ die Hauptrolle der Elizabeth „Betty“ Cooper und wurde so einem breiten Publikum bekannt. In Hustlers verkörpert sie Annabelle, ähnlich wie Mercedes eine Gehilfin von Ramona und Destiny, die ihre Reichen Kunden beklaut und den Betrug so am Laufen hält.

Julia Stiles

Julia Stiles, verkörpert im Gegensatz zu ihren Kolleginnen keine Stripperin. Stiles ist vielen wohl noch als Katarina Stratford in „10 Dinge, die ich an Dir hasse“ im Gedächtnis geblieben. In Hustlers spielt sie Elizabeth, eine Journalistin, die eine Story über die Stripperinnen verfolgt. Angelehnt ist Elizabeth an Jessica Pressler, die den echten Fall durch ihren Artikel „The Hustlers At Scores“ öffentlich machte.

Keke Palmer

Die etwas jüngeren unter uns werden sich an Keke Palmer durch ihre Hauptrolle in der Nickelodeon-Serie „True Jackson“ erinnern. Und auch am Broadway war die junge Amerikanerin schon aktiv: Insgesamt 134 Mal spielte sie die Cinderella im gleichnamigen Musical. In Hustlers spielt Palmer Mercedes, die rechte Hand von Destiny und Ramona und sorgt dafür, dass die Betrugsmasche durchgeführt wird.

Lizzo

Wem der Name Lizzo bislang noch kein Begriff ist: Diese Dame eroberte die US-Musiklandschaft vor einigen Jahren im Sturm, landete mit „Truth Hurts“ einen #1-Hit und veröffentlichte mit „Cuz I Love You“ Anfang des Jahres ihr Debutalbum, das prompt in die Top 10 einstieg. Im Film verkörpert sie die namentlich ähnliche Liz, eine Stripperin, die stets einen guten Spruch in petto hat. Ähnlich wie im realen Leben spielt auch ihr Stripper-Alias Querflöte.