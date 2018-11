Idris Elba: Darum kennt seine Tochter seine Filme nicht

Donnerstag, 22. November 2018 17:48 Uhr

Idris Elbas Tochter hat viele seiner Filme nicht gesehen.

Die Filme des ‚Beasts of No Nation‚-Darstellers waren nicht unbedingt geeignet für seine Tochter, als sie noch jünger war. Doch auch jetzt hat die 16-jährige Isan, die der Schauspieler mit seiner Ex-Frau Kim Norgaard hat, nicht all seine Filme gesehen.

„Ehrlich, ich schaue nicht gerade viele an“

Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ meinte die junge Frau auf die Frage, welcher der Filme ihres Vaters ihr Lieblingsstreifen sei: „Ehrlich, ich schaue nicht gerade viele an. Als die älteren Filme herauskamen, hatten viele davon eine Altersfreigabe ab 13, da war ich gerade 7. Daher habe ich nicht viele davon gesehen.

Aber auch, wenn es kein Film ist, kann ich seine Folgen von ‚The Office‚ jeden Tag anschauen.“ Elba wurde eine Zeit lang als nächster James Bond gehandelt, was seine Tochter „ziemlich cool“ finden würde: „Jeder hat mich gefragt, [ob er einen guten Bond abgeben würde.] Ich denke, es wäre ziemlich cool […]. Wenn er die Möglichkeit bekommt, sollte er es definitiv machen“.