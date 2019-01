„Iron Sky: The Coming Race“: Das Böse ist nur ein paar Stiefelschritte entfernt!

Dienstag, 1. Januar 2019 17:55 Uhr

Gott, hat das gedauert bis die Mondnazis wieder ins Kino zurückkehren. Schon 2017 gab’s Bilder und erstes Bewegtbildmaterial zu „Iron Sky: The Coming Race“. Am 21. März startet die Fortsetzung des Sci-Fi-Trash-Spektakels ‚Iron Sky‘ aus dem Jahr 2012 nun endlich auch in den deutschen Kinos!

In den Hauptrollen Udo Kier als Adolf Hitler, Julia Dietze, Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Tom Green u.a. Noch weitaus tiefgründiger als sein Vorgänger führt „Iron Sky 2“ (ein Fest für Verschwörungstheoretiker) die letzten überlebenden Menschen weit hinein ins Innere der in Wahrheit hohlen Erde. Im spektakulären Aufeinandertreffen der Zivilisationen aller Zeitalter ist auch das schnurbärtige Böse stets nur ein paar Stiefelschritte entfernt. Kurz gesagt: Blondi, Zeit zum Töten!

Darum geht’s

20 Jahre nachdem die Nazis vom Mond aus einen Nuklearkrieg begannen, ist die Erde unbewohnbar geworden.

Die einzig verbleibende Möglichkeit für Wissenschaftlerin Obi Washington (Lara Rossi): Flucht ins Erdinnere. Auf ihrer Mission zu einer dort verborgenen Stadt trifft die Tochter von Renate Richter (Julia Dietze) und James Washington aber keineswegs auf standhafte Verbündete. Stattdessen begegnet sie einer prähumanen Dinosaurierwelt und früheren Weltherrschern, die sich unter ihrer menschlichen Maske nur versteckt gehalten haben.

Seit Jahrhunderten kontrollieren nämlich die „Vril“ die irdischen Staatsregierungen mit dem Ziel, die Vorherrschaft ihrer reptilen Rasse über die Menschen zu erringen. Ein Wettrennen um die Zukunft beginnt. Obi Washingtons größter Konkurrent: Adolf Hitler auf einem T-Rex!