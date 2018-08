Jack Whitehall: Erste schwule Disney-Figur

Montag, 13. August 2018 19:42 Uhr

Britenkomiker Jack Whitehall wird in ‚Jungle Cruise‘ Disneys erste homosexuelle Figur spielen. Der 30-jährige Schauspieler wird in dem Familien-Abenteuerfilm, der auf der beliebten Freizeitparkattraktion basiert, neben dem 46-jährigen Dwayne ‚The Rock‘ Johnson und der 35-jährigen Emily Blunt zu sehen sein und seine Rolle soll eine ganz besondere in der Geschichte des Studios darstellen.

Ein Nahestehender sagte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚Sun‘: „Das ist ein riesiges Ding für Jack und bringt ihm seinen bisher größten Gehaltsscheck ein. Aber aufregender ist, dass er einen homosexuellen Mann spielt – einen, der sehr weiblich ist, sehr kitschig und sehr witzig. Es ist eine Traumrolle. Disney unterstützt die LGBTQ-Gemeinde schon immer sehr. Das neueste Drehbuch, das [im 19ten Jahrhundert] spielt, zu einer Zeit, als es sozial nicht akzeptiert wurde, schwul zu sein, ist ein weiterer bedeutsamer Wendepunkt.“

„Erster homosexuelle Leinwandmoment“

Die Disneyland-Attraktion besteht aus einem Flussboot, in dem Besucher auf eine Reise durch einen gefährlichen Dschungel gehen, und die Produzenten hoffen, dass der Film zu einer erfolgreichen Reihe ganz nach dem Vorbild der ‚Pirates of the Caribbean‘-Blockbuster wird. Die Produktion befindet sich gerade in Los Angeles im Gange und soll bis zum Kinostart im Oktober 2019 abgeschlossen sein. Whitehall soll angeblich eine siebenstellige Summe für seine Rolle kassieren.

Obwohl die Figur des 30-Jährigen die erste offen homosexuelle Person in einem Disney-Film ist, flirtet der von Josh Gad gespielte Charakter LeFlou aus ‚Die Schöne und das Biest‘ aus dem vergangenen Jahr ebenfalls bereits offen mit Gaston, der Figur von Luke Evans. Dieser Moment wird deshalb als der erste „homosexuelle Leinwandmoment“ des Unternehmens bezeichnet.