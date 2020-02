Jake Johnson: Ist er bei „Jurassic World 3“ wieder dabei?

Jake Johnson wird in ‚Jurassic World 3‚ mit von der Partie sein. Der 41-jährige Schauspieler, der bereits 2015 in ‚Jurassic World‘ zu sehen war, und der französische Superstar Omar Sy wurden laut ‚Collider‘ in die Besetzung des Films unter der Regie von Colin Trevorrow aufgenommen.

Chris Pratt und Bryce Dallas Howard kehren ebenfalls ins Franchise zurück. Am Set werden Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum zu ihnen stoßen, die alle in ‚Jurassic Park‘ von 1993 spielten.

Das gefallene Königreich

Zu den weiteren Neuzugängen der Franchise gehören Mamoudou Athie und DeWanda Wise, während Justice Smith und Daniella Pineda ihre Rollen aus ‚Jurassic World: Das gefallene Königreich‘ wieder aufnehmen werden. Trotz der Neuigkeiten bleiben die Einzelheiten der Handlung des kommenden Films, der 2021 erscheinen soll, ein streng gehütetes Geheimnis.

Jeff Goldblum hatte vor einer Weile zumindest angedeutet, dass er eine „nette Rolle“ in ‚Jurassic World 3‘ zu spielen habe. Der Hollywood-Star sei bereit, zum dritten Mal als Dr. Ian Malcolm in die Blockbuster-Reihe zurückzukehren. Sein Charakter soll eine große Rolle in Colin Trevorrows bevorstehendem Film darstellen.