03.09.2020 14:10 Uhr

„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ – hier ist der neuste Trailer!

Der vom Frühjahr in den Herbst verschobene "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" steht in den Startlöchern. Jetzt gibt es einen neuen Trailer

Bond is back! In nur zehn Wochen wird James Bonds 25. Geheimdienst-Mission in den deutschen Kinos starten. Einen Vorgeschmack auf das langersehnte ultimative Filmereignis des Jahres liefert nun der neue Trailer!

Daniel Craig kehrt zurück

Über 3,1 Mrd. Dollar haben die Einsätze von Daniel Craig als 007 bislang eingespielt – „Skyfall“ und „Spectre“ waren sogar die umsatzstärksten Filme der gesamten Reihe. In „Keine Zeit zu sterben“ kehrt der smarte Engländer unter der versierten Regie von Cary Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective) nun endlich als Ian Flemings eleganter Superspion zurück. Mit der 25. Mission setzt das langlebigste Kinofranchise aller Zeiten die Storyline um Craigs vielschichtige Interpretation der Kultfigur fort und konfrontiert 007 mit seiner bislang größten Herausforderung.

Auch interessant:

Darum geht’s in „Keine Zeit zu sterben“

James Bond (Daniel Craig) hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter (Jeffrey Wright) auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

Galerie

Exzellente Besetzung

An Craigs Seite versammelt sich einmal mehr ein britisches Ensemble par excellence: Oscar-Preisträger Rami Malek (Bohemian Rhapsody), die Oscar-Nominierten Ralph Fiennes (Der Englische Patient) und Naomie Harris (Moonlight), Golden-Globe-Gewinner Ben Whishaw und Jeffrey Wright sowie Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas und Rory Kinnear.

Die legendären Produzenten wieder mit an Bord

Das Drehbuch stammt von den 007-Veteranen Neal Purvis & Robert Wade sowie Cary Fukunaga, Scott Z. Burns (Das Bourne Ultimatum) und – auf persönlichen Wunsch Daniel Craigs – der mehrfach Emmy-prämierten Autorin Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag). Produziert wird „Keine Zeit zu sterben“ erneut von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) und Universal Pictures International.

Kinostart ist am 12. November.