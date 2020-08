03.08.2020 08:45 Uhr

„James Bond“: Ben Affleck soll Daniel Craig nicht die Show stehlen

Hollywoodstar Ben Affleck wurde offenbar gebeten, nicht zur Premiere des neuen 'James Bond'-Films zu kommen.

Hollywoodstar Ben Affleck wurde offenbar gebeten, nicht zur Premiere des neuen, 25. „James Bond„-Films zu kommen. In „Keine Zeit zu sterben“ ist Ana de Armas, die neue Freundin des Hollywood-Stars, mit von der Partie. Die kubanische Schönheit spielt eine CIA-Agentin, die 007 bei seiner Mission zur Seite steht.

Fotografen würden sich auf das Paar stürzen

Das ließ die Sorge der Filmbosse laut werden, dass Affleck dem eigentlichen Star Daniel Craig das Rampenlicht stehlen könnte, wenn der Film im November erscheint. „Es wäre ein Desaster, wenn sich alles über Bens und Anas schmalzige öffentliche Liebesbekundungen drehen würde und es das Event überschatten würde“, behauptete ein Insider gegenüber der Zeitung ‚Sun on Sunday‘.

Zusatzvorstellung gestrichen

Weiter heißt es: „Eine Nebenvorstellung ist strikt gestrichen und die Bosse wollen [das Rampenlicht nur auf dem Franchise] haben.“ Der Veröffentlichungstermin des Blockbusters wurde wegen der Corona-Pandemie auf den 12. November verschoben und wird nach insgesamt fast 15 Jahren Daniel Craigs letzte Darstellung des Frauenschwarms sein.

Darum geht’s

Die Handlung von ‚Keine Zeit zu sterben‘ spielt fünf Jahre nach den Vorkommnissen von ‚Spectre‘ und zeigt den 007-Agenten dabei, wie er seine Rente in Jamaika mit Dr. Madeleine Swann (Lea Seydoux) verbringt, bevor er die Welt erneut retten muss. Kürzlich wurde bekannt, dass der Geheimagent in dem Streifen erstmals Vater sein wird. „Daniel wollte diesen Bond-Film als den bisher überraschendsten und unterhaltsamsten gestalten. Daniel ist älter geworden und sein Bond wird reifer und betrachtet das Leben als Vater“, sagte ein ‚Mail on Sunday‘-Insider.

Wer ist Ana de Armas?

Ana Celia de Armas Caso ist eine kubanische Schauspielerin spanischer Abstammung. Sie wuchs zunächst in Havanna auf, wo sie mit 14 Jahren die Schauspielschule am Teatro Nacional de Cuba besuchte. Mit 19 Jahren zog sie nach Spanien, 2014 nach Los Angeles. Mit „Knock Knock“ hatte sie an der Seite von Keanu Reeves ihre erste internationale Rolle. Zuletzt war sie 2019 in „Knives Out – Mord ist Familiensache„. In einer der weiteren Hauptrollen Bruges auch Daniel Craig. (Bang/KT)

Daniel Craig: Seine fünf Bond-Filme

2006: James Bond 007: Casino Royale

2008: James Bond 007: Ein Quantum Trost

2012: James Bond 007: Skyfall

2015: James Bond 007: Spectre

2020: James Bond 007: Keine Zeit zu sterben