James Bond: Erster Teaser zu „No Time To Die“

Anfang April 2020 dürfen sich James Bond-Fans über den neuen Film im Kino anschauen. Vorab gibt es einen kleinen Vorgeschmack mit krassen Szenen.

Ein leider nur 15-sekündiges Teaser Video zeigt Hauptdarsteller Daniel Craig (51) mit Bond-Girl-Darstellerin Ana de Armas (31) und Lashana Lynch (32). Zu sehen ist immerhin auch ein heftiger Motorrad-Stunt, welcher im sonnigen Matera, Italien gedreht wurde. Zudem freuen sich Fans über die Wiederkehr des berühmten Bond-Autos aus “Goldfinger”, dem Aston Martin DB5, welches mit Spezialwaffen ausgestattet ist.

Christoph Waltz ist auch wieder da

Ab kommenden Mittwoch gibt es dann den kompletten ersten Trailer für den Film zu sehen, der ab 02. April 2020 in den deutschen Kinos läuft. Die Produktionsfirma Universal Pictures hat sich dabei den US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga als Regisseur an Bord geholt. Den Bond-Bösewicht wird Oscar-Gewinner Rami Malek (“Bohemian Rhapsody) spielen. Neben dem schon bekannten Bond-Team, gespielt von Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris und Ben Whishaw, soll auch Christoph Waltz als Verbrecher Blofeld wiederkehren, der schon in “Specter”(2015) dargestellt wurde.

Dies wird der letzte Streifen für Bond-Darsteller Daniel Craig sein. Der Nachfolger ist noch nicht bekannt. (dpa/KT)