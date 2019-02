James Bond: Es geht los und so heißt der 25. Film!

Freitag, 22. Februar 2019 13:41 Uhr

Das 25. James-Bond-Abenteuer wird wohl ‚Shatterhand‘ heißen. Die Produktion des nächsten Kapitels der Agentenreihe wird am 6. April in den Pinewood Studios in London, England und in Matera, Italien beginnen.

Nachdem der Streifen bislang nur unter dem Arbeits-Titel ‚Bond 25‘ bekannt war, steht nun laut einer Auflistung in ‚Production Weekly‘ zumindest der offizielle Arbeitstitel fest: ‚Shatterhand‘! Der mit Spannung erwartete Film, der von Cary Fukunaga inszeniert wird und in dem Daniel Craig vermutlich zum letzten Mal in der Rolle des britischen Super-Spions zu sehen sein wird, soll am 8. April 2020 in die Kinos kommen. Ursprünglich war ein Start am 14. Februar des kommenden Jahres vorgesehen, aber das Drehbuch wurde noch einmal weitestgehend überarbeitet.

Besetzung steht

Laut Baz Bamigboyes Kolumne in der ‚Daily Mail‘ wollen Produzentin Barbara Broccoli und Regisseur Fukunaga Schauspielerin Lupita Nyong’o zur Besetzung des neuen Blockbusters holen. Die ‚Black Panther‘-Darstellerin würde bei einer Zusage zu einem beeindruckenden Star-Aufgebot stoßen, zu dem neben Hauptdarsteller Daniel Craig bereits Naomie Harris, Ralph Fiennes und Lea Seydoux gehören.

Die 33-jährige Seydoux verkörperte in ‚Spectre‘ aus dem Jahr 2015 Dr. Madeleine Swann und scheint sich der Unterstützung von Craig und Fukunaga sicher sein zu können. Letzterer hatte bereits in einem Interview erklärt, die Schauspielerin sei Teil der Besetzung und er könne sich nicht vorstellen, warum man einige der besten Schauspieler der Welt nicht erneut verpflichten wollen würde. Der Regisseur selbst ergatterte den begehrten Job im vergangenen September, nachdem Danny Boyle wegen „kreativer Differenzen“ von dem Projekt Abstand genommen hatte. Die Produzenten Michael Wilson und Barbara Broccoli erklärten damals, Fukunagas Vielseitigkeit und innovative Ader machten ihn zu einer exzellenten Wahl für die vakante Position.