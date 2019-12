James Bond: Hier ist der erste Trailer zu „Keine Zeit zu sterben“

Der 25. Bond-Film verspricht wie immer unvergleichliche Stunts, alte sowie neue Bösewichte – und eine verflossene Liebe? In „Keine Zeit zu Sterben“ sieht man 007, wie er nach Beendigung seines aktiven Dienstes sein ruhiges Leben auf Jamaica genießt. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Der fulminante Clip nimmt die Zuschauer mit auf einen actiongeladenen Ritt durch die atemberaubenden Drehorte in Jamaika, Norwegen und Italien.

Darum geht’s

Natürlich war das mit dem Ruhestand auf Jamaika doch noch nicht Bonds berufliches Ende, denn sein alter CIA-Freund Felix Leiter benötigt seine Hilfe. Die Mission für den Ex-Agenten beinhaltet einen entführten Wissenschaftler, der gerettet werden muss. Doch es erweist sich als schwierig, da Bond einen zwielichtigen Gegner hat, der über neue, gefährlichere Technologien verfügt.

Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

Unter anderem sind zu sehen: Ana de Armas und Lashana Lynch sowie Léa Seydoux als Madeleine Swann, Naomie Harris als Miss Moneypenny, Ben Whishaw als Q, Christoph Waltz kehrt zurück als Ernst Stavro Blofeld. Neu an Bord: Der obligatorische Bösewicht! Der heißt Safin und wird dargestellt von Rami Malek, der Überflieger des Jahres.

Am 2. April 2020 läuft „Keine Zeit zu Sterben“ in den Kinos an.

Craig sorgte für Umsatzrekorde

Über 3,1 Mrd. Dollar haben die Einsätze von Daniel Craig als 007 bislang eingespielt – „Skyfall“ und „Spectre“ waren sogar die umsatzstärksten Filme der gesamten Reihe.

In „Keine Zeit zu sterben“ kehrt der smarte Engländer unter der versierten Regie von Cary Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective) nun endlich als Ian Flemings eleganter Superspion zurück. Mit der 25. Mission setzt das langlebigste Kinofranchise aller Zeiten die Storyline um Craigs vielschichtige Interpretation der Kultfigur fort und konfrontiert 007 mit seiner bislang größten Herausforderung.