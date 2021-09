James Bond künftig bei Amazon: Ist das das Ende? Das sagt die Chefin!

James Bond's Zukunft ist ungewiss

20.09.2021 11:50 Uhr

James Bond Produzentin Barbara Broccoli gibt zu: James Bonds Zukunft ist ungewiss! Seit Amazon die Rechte an den Franchise Filmen von MGM Studios übernommen hat, ist unklar, ob der Doppelnull-Agent seine (Kino-)Lizenz behalten wird oder ab demnächst als Spion für den Streamingdienst unterwegs ist.

Kürzlich wurde bekannt, dass der Online-Riese Amazon das Filmstudio für umgerechnet rund sieben Milliarden Euro kauft. Inwiefern sich das auf die Geheimagenten-Filme auswirken könnte, wird derzeit heftig unter den Fans diskutiert.

Produzentin Barbara Broccoli gibt nun im Gespräch mit dem „Culture“-Magazin der Zeitung „Sunday Times“ nähere Einblicke in den aktuellen Stand der Dinge. „Die Wahrheit ist, dass wir es nicht wissen. Bis der Deal bewilligt wird und wir eine richtige Diskussion mit ihnen führen können, wissen wir es nicht. Im Moment sind wir nicht aufgeklärter darüber, was sie machen wollen und wie sie die Dinge sehen und wie wir hineinpassen“, offenbart die Amerikanerin.

Barbara Broccoli

Ob James Bond überlebt bleibt ungewiss

Viele Fans befürchten, dass das Franchise in mehreren Spin-offs und TV-Serien ausarten könnte, wie es mit „Star Wars“ der Fall war, nachdem es von Disney gekauft wurde. Dies soll laut Broccoli hoffentlich vermieden werden. „Wir haben es nicht gemacht, weil für uns Bond der Charakter ist – es wäre so, als ob du Hamlet ohne Hamlet machen würdest“, erklärt sie. „Wir wollten Bond-Filme machen und es dauert lange, sie zu machen. Aus diesem Grund haben sie fast 60 Jahr überlebt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber wer weiß?“

Wechselt Bond bald auf den TV-Bildschirm?

Außerdem hofft die 61-Jährige, dass Amazon die Filme weiterhin ins Kino bringen will. „Lasst uns hoffen, dass das der Fall ist, aber wir werden erst später dieses Jahr oder nächstes Jahr wissen, was der Plan ist.“

Die US-amerikanische Filmproduzentin hatte Produktion der James-Bond-Filmreihe von ihrem Vater Albert R. Broccoli (1909–1996) übernommen. Schon im Alter von 22 Jahren übernahm Barbara Broccoli 1983 die Regieassistenz für den James-Bond-Film „Octopussy“ und 1985 für „Im Angesicht des Todes“.

Wir hoffen jedenfalls, dass unser Lieblings-Spion auch in Zukunft über die Kino-Leinwand jagt und bleiben dem ganzen auf der Spur. (Bang)